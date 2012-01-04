به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نخستین دوره جایزه استاد فتح‌الله مجتبایی عصر سه‌شنبه 13 دی با حضور این پژوهشگر پیشکسوت و بانی جایزه، غلامعلی حدادعادل، ضیاء موحد، حسین معصومی همدانی، سیدمحمود دعایی و جمعی از اهالی ادبیات، فرهنگ و تاریخ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

در این مراسم، نخستین دوره جایزه استاد مجتبایی به پایان‌نامه دکتری «سمیرا بامشکی» دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد و با عنوان «تحلیل روایت شناسانه داستان‌های مثنوی» اهدا شد.

سمیرا بامشکی در حال دریافت جایزه

این تز دکتری که استاد راهنمای آن محمدتقی پورنامداریان و استادان مشاور آن ابوالقاسم قوام و محمد تقوی بوده‌اند در تابستان 1389 در دانشگاه فردوسی مشهد ارائه شد و توانست نمره 20 را از استادان مربوطه دریافت کند.

در این مراسم غلامعلی حدادعادل با تمجید و قدردانی از اقدام فتح‌الله مجتبایی در راه‌اندازی این جایزه فرهنگی به هزینه شخصی خود آن را گامی در جهت توجه به پژوهش‌های آکادمیک در حوزه‌های علوم انسانی و ادبیات عنوان کرد.

همچنین ضیاء موحد و حسین معصومی همدانی دو تن از داوران نخستین دوره جایزه استاد فتح‌الله مجتبایی نکاتی درباره ویژگیهای پایانه دکتری سمیرا بامشکی و تاثیر آن در پژوهش‌های حوزه ادبیات تطبیقی ارائه کردند.

در این مراسم فتح‌الله مجتبایی، بانی جایزه درباره انگیزه خود از تاسیس آن سخن گفت و ابراز امیدواری کرد این جایزه شمعی باشد که بتواند شمع‌های افروخته‌تری را در حمایت از پژوهش‌های ادبی و فرهنگی در کشور بیفروزد.

همچنین سمیرا بامشکی برنده نخستین دوره جایزه استاد فتح الله مجتبایی که به همراه فرزند خردسال خود برای دریافت جایزه به شهر کتاب آمده بود از اعطای این جایزه نتوانست جلوی احساسات خود را بگیرد و گریه‌های او تشویق مکرر حاضران را در پی داشت.

در پایان این برنامه جایزه استاد فتح الله مجتبایی که شامل یک لوح تقدیر، یک میلیون تومان وجه نقد و قول مساعد نشر هرمس برای پاپ پایان‌نامه سمیرا بامشکی در قالب یک کتاب به این پژوهشگر حوزه ادبیات کلاسیک بود، اهدا شد.

سمیرا بامشکی متولد دی ماه ۱۳۶۰ دانش آموخته مقطعِ دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی و عضو هیات علمیِ گروه ادبیات و علوم انسانیِ دانشکده‌ی‌ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی است.

سوابق تحصیلی وی به شرح زیر است: رتبه ۱۱ در آزمون سراسری کار‌شناسی در سال ۷۹، فارغ‌التحصیل در مقطع کار‌شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته زبان و ادبیات فارسی با معدل ۰۷/۱۷، فارغ‌التحصیل در مقطع کار‌شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته زبان و ادبیات انگلیسی. رتبه ۲ کشوری در آزمون سراسری کار‌شناسی ارشد در سال ۸۲، کسب رتبه ششم در نهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال ۸۳، فارغ‌التحصیل در مقطع کار‌شناسی ارشد از دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی با معدل ۹۲/۱۷، پذیرش در دوره دکتری از طریق آیین نامه دانشجویان ممتاز در سال ۸۵، دارای مدرک معتبر IELTS در زبان انگلیسی با نمره ۵/۶، دارای مدرک TELP در زبان انگلیسی.

اخبار تکمیلی این مراسم متعاقبا منتشر می‌شود.