به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 228 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی روز سهشنبه 13 دی ماه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه سرفصلهای دوره تربیت کارشناس دینی و مشاوره که به پیشنهاد سازمان نظام روانپزشکی و مشاوره در دستور کار شورای اسلامی شدن دانشگاهها قرار گرفته بود، از تصویب این شورا گذشت.
همچنین مقرر شد، اساتید دروس معارف بهدلیل آن که ملجا دانشجویان از نظر مشاوره مذهبی قرار میگیرند با همکاری سازمان نظام روانپزشکی و مشاوره از آموزشهای علمی در زمینه مشاوره برخوردار شوند.
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هم موظف شد نسبت به تعیین اساتید واجد صلاحیت برای مشاوره مذهبی و تامین بودجه این برنامه اقدامات لازم را انجام دهد.
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