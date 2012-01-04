  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ دی ۱۳۹۰، ۸:۵۳

ازسوی شورای اسلامی دانشگاه‌ها/

سرفصل‌های دوره تربیت کارشناس دینی و مشاوره تصویب شد

سرفصل‌های دوره تربیت کارشناس دینی و مشاوره تصویب شد

شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، سرفصل‌های دوره تربیت کارشناس دینی و مشاوره که به پیشنهاد سازمان نظام روانپزشکی و مشاوره در دستور کار شورا ‌قرار گرفته بود را مصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 228 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی روز سه‌شنبه 13 دی ماه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه سرفصل‌های دوره تربیت کارشناس دینی و مشاوره که به پیشنهاد سازمان نظام روانپزشکی و مشاوره در دستور کار شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها ‌قرار گرفته بود، از تصویب این شورا گذشت.

همچنین مقرر شد، اساتید دروس معارف به‌دلیل آن که ملجا دانشجویان از نظر مشاوره مذهبی قرار می‌گیرند با همکاری سازمان نظام روانپزشکی و مشاوره از آموزش‌های علمی در زمینه مشاوره برخوردار شوند.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها هم موظف شد نسبت به تعیین اساتید واجد صلاحیت برای مشاوره مذهبی و تامین بودجه این برنامه اقدامات لازم را انجام دهد.

کد مطلب 1500655

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها