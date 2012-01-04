سیدمحمدرضا رضازاده در گفتگو با مهر در مورد امکان استفاده پروژه ها و طرح های سدسازی کشور از منابع صندوق توسعه ملی، گفت: منابع این صندوق برای اختصاص به بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، با تاکید بر اینکه برای استفاده از ظرفیت ها و منابع این صندوق، بخشی از پروژه ها در حال تکمیل اطلاعات است، اظهار داشت: بحث های کلی برای استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه کلی در پروژه های مختلف صورت گرفته است.

رضازاده ادامه داد: یک بخش مهم دیگر کار در زمینه تامین منابع مالی برای اجرای طرح ها این است که بانک ها توجیه اقتصادی طرح ها را بپذیرند و به پیمانکاران بخش خصوصی اعتبار بدهند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، بیان داشت: در هر صورت باید تلاش شود تا زمینه های استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش خصوصی فراهم شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر اینکه به دنبال تامین منابع جدید برای اختصاص به پروژه ها هستیم، 120 میلیارد تومان نیز باید از محل درآمدهای نفتی به پروژه های آب نیرو اختصاص یابد.

به گفته رضازاده، هم اکنون از طریق ایجاد خط اعتباری، پروژه رودبار لرستان در حال استفاده از منابع بانکی و به روز است و تاکنون نیز 7 صورت وضعیت به بانک ارسال شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، افزود: درخواست های تامین مالی پروژه رودبار لرستان و همچنین 7 صورت وضعیت ارسال شده توسط بانک ایرانی و بانک چینی بررسی شده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو این مطلب را هم افزود که از این طریق پرداخت منابع و تسهیلات برای پروژه رودبار لرستان از طریق بانک به شرکت ایرانی - چینی در دست انجام است.

رضازاده میزان سرمایه گذاری انجام شده در پروژه رودبار لرستان را 230 میلیون یورو اعلام کرد.

به گزارش مهر، سد رودبار لرستان بر روی رودخانه رودبار (از سرشاخه‌های شرقی حوزه آبگیر رودخانه دز) و در فاصله حدود 100 کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز در استان لرستان واقع شده است.

مساحت حوضه آبریز رودخانه تا محل احداث سد رودبار لرستان 2255 کیلومترمربع و میزان متوسط جریان سالانه رودخانه در محل سد معادل 30.2 مترمکعب در ثانیه است.

حداقل دبی ماهیانه رودخانه پس از برداشت‌های بالادست در حدود 4.1 مترمکعب بر ثانیه و حداکثر آن در حدود 250.5 مترمکعب بر ثانیه است.

همچنین آورد سالیانه این رودخانه 957 میلیون مترمکعب و حداکثر سیلاب محتمل حوضه در حدود 3734 مترمکعب بر ثانیه است.

تولید 986 گیگاوات ساعت در سال انرژی برقابی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (CO2) به میزان626.110 تن در سال در راستای CDM و کاهش هزینه استهلاک نیروگاه‌های حرارتی؛ از جمله اهداف این طرح اعلام شده است.