به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر سه شنبه در دیداری تعدادی از سفرا و روسای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی با ایراد جدی بر منشور حقوق بشر اظهار داشت: سفرای جمهوری اسلامی ایران باید به آنهایی که از منشورات و جوامع بین‌المللی سخن می‌گویند ثابت کنند که حقوق بشر پایه علمی ندارد.



وی ادامه داد: چند ماده‌ای که به عنوان منشور حقوق بشر در جلسات قرائت می‌شود، علمی نیست، به خاطر اینکه مواد حقوقی را از مبانی و مبانی را از منابع می‌گیرند، بنابراین اینها حقوق بشر ابتر و آغاز و انجام بریده دارند.



این مرجع تقلید اظهار داشت: در قانون اساسی و فقه و حقوق ما این طور است که مواد حقوقی را از مبانی فقهی و اصولی می‌گیریم و وقتی از ما سئوال می‌کنند که مبانی را از چه منبعی می‌گیریم می‌گوئیم قرآن، وحی و کلام نظام آفرین.



آیت‌الله جوادی آملی با طرح این سئوال که منبع کسانی که مفاد حقوق بشر را نوشتند چیست؟ بیان داشت: آنها مبانی را از استقلال و عدالت و... می‌گیرند و به استناد عدل قانون تنظیم می‌کنند، در واقع مواد را از مبانی می‌گیرند.



این استاد برجسته حوزه علمیه تاکید کرد: عدل یعنی هر چیز و شخصی را سر جای خودش قرار دهیم، پس جای اشخاص و اشیاء کجاست؟



این مرجع تقلید گفت: اگر اینها منبع نداشتند، در واقع مبنا ندارند و اگر مبنا نداشتند مواد آنها پایه علمی ندارد.



سلام گرم انگلیسی‌ها به گاوهای هندوستان



آیت‌الله جوادی آملی با انتقاد از رویکرد ستیزجویانه غربی‌ها، اظهار داشت: بسیاری از آنها در باغ وحش هستند یعنی نظم داخلی دارند نه اخلاق.



وی گفت: اگر اخلاق داشتند چرا این همه در کشورهای مختلف کشتار به راه می‌اندازند. اینها شاید در کشورشان نظم دارند ولی اخلاق ندارند و اگر اخلاق داشتند هر روز کشتار و بی‌رحمی به راه نمی‌انداختند.



این مرجع تقلید تاکید کرد: همین انگلیسی‌ها در هندوستان وقتی گاو را می‌دیدند سلام گرم نظامی می‌دادند تا آنها را در گاوپرستی نگه دارند.



کشورهای خلیج وجب به وجب از ایران جدا شدند



آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به برخی سوابق تاریخی که غربی‌ها در دزدی و به یغمابردن منابع کشورمان هر کاری می‌توانستند انجام می‌دادند، تصریح کرد: کسی نگوید اینها دارای اخلاق هستند. شرق و غرب ایران هر روز کشتار است. در جنوب ایران هم شیوخ بی‌عقل خلیج فارس که وجب به وجب از ایران جدا شدند و به پایگاه نظامی آمریکا تبدیل شدند.



وی با بیان اینکه اگر این مسائل روشن شود هیچ چیزی نمی‌تواند سفرا را مرعوب کند، اظهار داشت: باید بدانید که نظم قلدری در غرب حاکم است نه اخلاق. شما باید حرف اسلام و توحید را به زبان آنها بیان کنید.

