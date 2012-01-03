رزمایش بزرگ در مرز غزه و مصر / کابوس بزرگ اسرائیلی ها را رها نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "ارتش اسرائیل تمرینات نظامی گسترده ای امروز در مرز مصر و غزه برگزار می کند. اسرائیل برای اولین بار از پروز هواپیماهای مصری بر فراز تاسیسات هسته ای دیمونا در دهه شصت قرن گذشته پرده برداشت" از محورهای مهم خبری رسانه های اسرائیلی در روز سه شنبه است.



رادیو اسرائیل





این رسانه از برگزاری نشست میان مقامات تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی در پایتخت اردن در عصر سه شنبه خبر داد.



رادیو اسرائیل اعلام کرد نشست مقامات اسرائیلی و فلسطینی(تشکیلات خودگردان) با نظارت اردن و با مشارکت نمایندگانی از کمیته چهارجانبه، عصر روز سه شنبه برگزار می شود.



این رسانه نوشت یتسحاق مولخو نماینده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و صائب عریقات نماینده ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان در این نشست هستند.



این رادیو افزود دو نشست برگزار خواهد شد که اولین نشست میان مقامات اسرائیلی و فلسطینی برگزار شده و نمایندگان کمیته چهارجانبه در نشست دوم شرکت خواهند کرد.



این رسانه هدف از برگزاری این دو نشست را دستیابی به زمینه مشترک برای ازسرگیری مذاکرات مستقیم میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی با هدف دستیابی به توافقنامه صلح و تحقق راه حل دو دولت اعلام کرد.



این رادیو به نقل از ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد ازسرگیری تماسها با فلسطینی ها(تشکیلات خودگردان) به نفع اسرائیل است، زیرا جایگزینهای دیگر بدتر از آن است.



این در حالی است که صائب عریقات گفته است نشست امان، به معنای ازسرگیری مذاکرات با اسرائیل نیست.



منابع سیاسی اسرائیلی در دولت تل آویو اعلام کرده اند اهمیت نشست امان صرفا در برگزاری آن نهفته است، آنها پیش بینی ها درباره نتایج این نشست را کم اهمیت خوانده اند.



یدیعوت آحارونوت





این رسانه از برگزاری رزمایش نظامی بزرگ ارتش اسرائیل در مرزهای مصر و غزه درباره سناریو ربودن سربازان خبر داد.



ارتش اسرائیل امروز سه شنبه رزمایش نظامی بزرگی در تمام مناطق مرزی با مصر و غزه و همچنین لبنان برگزار می کند که بر سناریوی ربودن یکی از سربازان در واحدهای جنگی مختلف متمرکز است.



به گزارش مهر، یدیعوت آحارونوت نوشت : این رزمایش نتیجه نگرانی های شدید ارتش اسرائیل از عملیات ربوده شدن یک سرباز دیگر همانند ربودن گلعاد شالیت و مزایای بالای آن که به قرارداد مبادله اسیران منجر شد که میان تل آویو و حماس و با میانجیگری مصر اخیرا به نتیجه رسید.

یک منبع نظامی بلندپایه در تل آویو به این روزنامه گفت ارتش اسرائیل به حفظ سطح بالای آمادگی در طول مرزها به ویژه با مصر ادامه می دهد و نظامیان در این زمینه آموزش دیدند که در صورت ربوده شدن یکی از آنها، چه کاری باید انجام دهند.



از سوی دیگر "کرملا منشیه" خبرنگار رادیو ارتش اسرائیل در امور نظامی اعلام کرد پلیس نظامی تلاشهای گسترده ای برای افزایش آگاهی سربازان و مسئولان آنها در خصوص خطر خودروهای غیر نظامی ناشناس در راهها برای جلوگیری از ربوده شدن آنها به کار گرفته است.



معاریو



این روزنامه از نگرانی های شدید صهیونیستی از حملات موشکی به قدس در هر جنگی در آینده خبر داده است.



این روزنامه نوشت : منابع بلندپایه نظامی در ارتش اسرائیل برای اولین بار از سناریوهای خطرناکی پرده برداشتند که حملات موشکی به شهر قدس(اشغالی) در صورت بروز یک درگیری نسبتا آرام را پیش بینی می کند.



معاریو و همچنین جروزالم پست نوشتند فرماندهان ارتش اسرائیل از این می ترسند که اعلام چنین مسئله ای نشانه ای خطرناک بر تصمیم سوء استفاده هر طرفی که در آینده وارد جنگ با تل آویو می شود برای زیان وارد کردن به اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در شهر و انداختن مسئولیت آن بر گردن اسرائیلی ها باشد.



معاریو مدعی شده است سناریوهایی که ارتش اسرائیل آماده کرده بر اساس اطلاعات جمع آوری شده درباره تصمیم گروههای دشمن اسرائیل و قدرت آنها برای هدف قرار دادن شهر قدس(اشغالی) است.



جروزالم پست هم نوشته است سازمانهای امنیتی و نظامی اسرائیل فرض را بر این گذاشته اند که حزب الله و سوریه به وسبب وجود تعداد زیاد فلسطینی ها و اماکن مقدس از جمله مسجدالاقصی، از حمله به این شهر خودداری می کنند.



هاآرتض



این روزنامه نوشت اسرائیل برای اولین بار از پرواز جنگنده های مصری بر فراز تاسیسات هسته ای دیمونا در دهه شصت قرن گذشته اعتراف کرد.



این روزنامه همچنین نوشت ارتش اسرائیل و کمیته انرژی هسته ای که زیر نظر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر نخست وزیر اسرائیل کار می کند برای احتمالاتی از جمله حملات موشکی در صورت رویارویی احتمالی با ایران، سوریه، حزب الله و حماس آماده می شود.



این روزنامه افزود از زمان احداث تاسیسات هسته ای دیمونا در آغاز سال 1960 میلادی، اسرائیل سامانه دفاعی متشکل از هواپیماها و موشکهای زمین به هوا از انواع مختلف و پیشرفته را برای خنثی کردن حملات و پروازهای هواپیماهای شناسایی مصری آماده کرد.