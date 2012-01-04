گلپونه های تصویری یکی سال قبل از زلزله بم ضبط شد

حسین پرنیا نوازنده سنتور و آهنگساز آلبوم گلپونه ها با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: اخیرا آلبوم تصویری گلپونه ها که در واقع اجرای زنده کنسرتی با همین عنوان در شهر کرج بود منتشر شده است که امیدوارم مورد استفاده مخاطبان موسیقی ایرانی و دوستداران ایرج بسطامی قرار بگیرد.

پرنیا با اشاره به اینکه آلبوم تصویری اخیر به عنوان آخرین اثر تصویری ایرج محسوب می شود افزود: من یک سال بعد از زلزله بم این اثر را بدون هیچگونه چشمداشت مادی به یاد ایرج و برای انتشار در اختیار شرکت آواز بیستون قرار دادم ولی نمی دانم به چه علت تا امروز منتشر نشد وحالا که می بینم بالاخره بعد از نزدیک به هفت سال تکثیر شده است بسیار خوشحالم.

این آهنگساز در ادامه با انتقاد از نبود حمایت ازهنرمندان و آهنگسازانی که قدرت خلاقیت و تولید اثر دارند گفت: شما با صرف هزینه های بسیار مادی و معنوی یک کار و یا یک آلبومی را تهیه می کنید اما متاسفانه برای انتشار و تکثیر آن نیز باید هزینه هایی را متقبل بشوید در حالی که برعکس باید شرکت های تهیه و تولید آثار صوتی علاوه بر تامین هزینه های استودیو دستمزد آهنگساز و نوازندگان را هم بپردازند.

پرنیا با اشاره به توجیه شرکت ها مبنی بر اینکه معمولا آثار موسیقایی بازگشت سرمایه ندارند گفت: وظیفه نهادها و ارگان هایی مانند وزارت ارشاد،انجمن موسیقی ،خانه موسیقی و دیگر نهادهای فرهنگی است تا برای این معضل که رفته رفته بنیه و توان هنری فعالان و موسیقیدانان را فرسوده می کند چاره ای بیندیشند.