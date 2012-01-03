۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۰۳

برگزاری دوره تخصصی امداد و نجات در تصادفات جاده ای در باغستان

شهریار - خبرگزاری مهر: شهردار باغستان از برگزاری دوره تخصصی امداد و نجات در تصادفات جاده ای در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق کولیوند با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به پرتردد بودن جاده اصلی تهران - شهریار و ضرورت وجود امدادگران با تجربه در صورت بروز حادثه، سازمان آتش نشانی شهرداری باغستان اقدام به برگزاری دوره ای کرده است.

وی افزود: این دوره شامل کلاسهای امداد و کمکهای اولیه در تصادفات جاده ای است که که در آن علاقه مندان می توانند شرکت کنند و به فراگیری نکات ارائه شده بپردازند.

این مسئول عنوان کرد: دوره های مذکور با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار برگزار می شود و طی آن امدادگران و آتش نشانان با مسائلی چون اصول جستجو، نجات در تصادفات،به روز شدن اطلاعات و آگاهی امدادگران در تصادفات جاده ای آشنا خواهند شد.

