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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۸:۲۸

تلفن پلیس 110 روزانه سی هزار بار به صدا در می‌آید

تلفن پلیس 110 روزانه سی هزار بار به صدا در می‌آید

جانشین معاون عملیات پلیس تهران گفت: روزانه 30 هزار شهروند با پلیس 110 تماس می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس خسروی اظهار داشت: یکی از اهداف راه اندازی مرکز 110 به موقع ماموران در سر صحنه حادثه و بررسی نظر شهروندان در خصوص عملکرد پلیس است.

وی ادامه داد: واحدهای عملیاتی مرکز فوریت های پلیسی 110 شامل کلانتری ها، آگاهی، راهنمایی و رانندگی ، مبارزه با مواد مخدر  است که توسط یک شبکه ارتباطی یکپارچه به این مرکز متصل شده و آماده در یافت ماموریت های پلیسی است.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در راستای نیازهای پلیسی ، ماموران ضمن دریافت گزارشات ، آن را توسط ماموران ارجاع در یگان های دریافت کننده ثبت می کند.

سرهنگ خسروی با اشاره به اینکه تلفن های مرکز فوریت های پلیسی 110 روزانه 30 هزار مرتبه به صدا در می آیند  بیان داشت: در این مرکز مشاوره های حقوقی و خانوادگی به طور رایگان به تماس گیرندگان ارائه داده می شود.

جانشین معاون عملیات پلیس پایتخت در خاتمه استعلام در خصوص کشف خودرو های سرقتی و افراد گم شده را از دیگر خدمات ارائه شده توسط مرکز فوریت های پلیسی 110 به شهروندان بر شمرد.

کد مطلب 1500675

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