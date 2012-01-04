به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضاء تفاهم‌نامه میان بنیاد سینمایی فارابی و وزارت آموزش و پرورش در اولین گردهمایی "سینما - مدرسه" با حضور احمد میرعلایی؛ مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و حمیدرضا کفاش؛ معاون آموزش و تکنولوژی وزارت آموزش و پرورش و دبیر جشنواره رشد، عصر روزگذشته (13 دی‌ماه) در بنیاد فارابی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سعید هاشمی مجری طرح اکران فیلم‌های کودک و نوجوان گفت: یک سال است با گروهی 10 نفره و با همکاری آقایان کفاش و میرعلایی پیگیر اکران گسترده فیلم‌های کودکان و نوجوانان هستیم. در همین راستا با مسئولان این حوزه و استان‌ها صحبت کردیم تا به این امکان دست پیدا کنیم که فیلم‌های کودک و نوجوان را به صورت گسترده اکران کنیم.

وی افزود: در همین راستا شورایی تشکیل شد تا امکان اکران برای آثار سینمایی را بوجود آورد. در نظر داریم 47 سینما در تهران و شهرستان‌ها را درگیر اکران فیلم‌ها کنیم تا بتوانیم در این راستا قدمی برداریم.

در ادامه پس از پخش نماهنگی از گفت‌وگو با بچه‌ها، مدیران و معلمان آموزش و پرورش در ارتباط با آشنایی با سینما حمیدرضا کفاش عنوان کرد در روزهای گذشته قطعا خبر رونمایی سند ملی آموزش و پرورش را شنیده‌اید. کتاب درسی تاکنون به عنوان تنها رسانه آموزشی مطرح بوده‌است و سایر رسانه‌ها نیز یا مطرح نبوده و یا اگر این امکان را داشته‌اند مدیر و معلم موظف نبودند از آن استفاده کنند اما با ابلاغ سند ملی آموزش و پرورش ما موظف به تولید بسته آموزشی هستیم.

دبیر جشنواره رشد افزود: در حال حاضر کتاب علوم اول ابتدایی با فیلم در مدارس عرضه شده‌است. راهنمای برنامه، بسته آموزشی به جای کتاب پیشنهاد می‌دهد. با انجام این کار قطعا در آینده دوره خوبی در آموزش و پرورش خواهیم داشت و فیلم‌ها جای خود را در میان مدارس باز می‌کنند. برای رسیدن به این هدف امکاناتی در اختیار داریم.

کفاش بیان کرد: نگاه ما در آموزش و پرورش به فیلم یک نگاه آموزشی - تربیتی است. وقتی متولی جشنواره رشد هستیم معتقدیم رسانه سینما می‌تواند معجزه کند اگر به کمک ما بیاید کار معلم را راحت می‌کنیم. ما در ارتباط با ساخت و تولید فیلم قطعا شما را کمک می‌کنیم بانک اطلاعاتی ما برای حضور فیلمسازان در حال تکمیل است. در این راستا ما نیاز به هنرمندان متخصص داریم.

معاون آموزش و تکنولوژی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: نقش و جایگاه سینمای کودک برای ما اهمیت زیادی دارد زیرا دو گونه از مخاطب که عده‌ای از آنها خانواده‌ها هستند و بخشی دیگر کودکان را درگیر خود می‌کند.

کفاش افزود: کمیته صدور حمایت از فیلم‌ها در مجموعه آموزش و پرورش قرار دارد. از کانون تهیه‌کنندگان در این کمیته حضور دارند آنها مجوز صادر می‌کنند تا فیلم‌هایی برای مدارس به نمایش درآید. بدانید برای دیدن آثار سینمای کودک و نوجوان هر کاری از دستمان برآید انجام می‌دهیم.

وی عنوان کرد: جشواره رشد نگاه علمی و آموزشی به فیلم‌ها دارد. بر همین اساس هم در جشنواره رشد تجدیدنظر کرده و نوع نگاهمان را به سمت رسانه آموزشی و بسته آموزشی ببریم.

در ادامه این مراسم با حضور کفاش، میرعلایی، احمد نجفی و مدیر اجرایی جشنواره کودک، از مدیران کاروان‌های شادی بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر تقدیر به عمل آمد. همچنین نماهنگی از حضور این کاروان‌ها در شهرستان‌ها به نمایش درآمد.

احمد میرعلایی؛ مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان در ادامه افزود: قشر سینمارو کسانی نیستند که در حال حاضر به سینما می‌آید البته باید از آنها نیز تشکر کرد. در نظر داریم سمینارهایی در ارتباط با این موضوع که چرا سینماهای ما فروش ندارند برگزار کنیم.

وی بیان کرد: در راستای این تفاهمإنامه سانس‌های صبح و ساعاتی از بعدازظهر سالن‌های سینمایی را اختصاص به نمایش آثار کودک دهیم. همچنین در اصفهان پایگاه تولید فیلم‌های کودک و نوجوان را ایجاد خواهیم کرد.

میرعلایی افزود: ما می‌خواهیم از سینما در راستای صحبت‌های مقام معظم رهبری که عنوان کرده‌است کلید توسعه کشور سینماست استفاده کنیم. هیچکدام از فعالیت‌های "سینما - مدرسه" دور از فعالیت‌های اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد نیست امیدواریم بتوانیم در این راستا با افراد زیادی همکاری کنیم و شما نیز باید از این حرکت حمایت کنید.

وی در پایان گفت: شهرداری دو سال است که زنگ سینما را به راه انداخته اما امسال قطعا منسجم تر این کار را دنبال می‌کنیم. می‌خواهیم با کمک تهیه‌کنندگان اکران سیار برای مناطقی که دسترسی به سینما ندارند برگزار کنیم. یکی از حامیان اصلی این طرح صدا و سیما است که همکاری خود را پیش از این اعلام کرده است.

در پایان این مراسم تفاهم‌نامه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و معاون آموزش و تکنولوژی وزارت آموزش و پرورش به امضا رسید و هنرمندان و مسئولان حاضر در این مراسم تابلو لوگو سینما - مدرسه را امضا کردند.

حاشیه‌ها:

- فرشته طائرپور یکی از تهیه‌کنندگان سینمای کودک و نوجوان در ابتدای این مراسم حضور داشت ولی قبل از شروع رسمی، سالن را ترک کرد.

- در پایان هنرمندان این مراسم و مسئولان با تابلو لوگو سینما - مدرسه عکس یادگاری انداختند.

- پس از اتمام این مراسم موضوع انحلال خانه سینما یکی از اصلی‌ترین محورهای گپ و گفت غیررسمی خبرنگاران با مسئولان سینمایی حاضر در این مراسم بود.

- در این مراسم شفیع آقامحمدیان، ابراهیم فروزش، محمدعلی طالبی، پوران درخشنده، داریوش بابائیان، عبدالله علیخانی، احمد میرعلایی، حمیدرضا کفاش و... حضور داشتند.