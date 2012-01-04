به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای مسکن و امور زیربنایی استان قم گفت: با توجه به تقاضای استاندار قم و مدیریت راه‌آهن کشور مقرر شد مدیریت راه‌آهن قم از استان مرکزی مستقل شود.



خبری که وزیر راه و شهرسازی در این جلسه بیان کرد نه تنها راهکار اساسی برای حل مشکلات راه آهن قم به شمار می‌رود بلکه موجب خرسندی مردم قم می‌شود چراکه مردم قم از عدم ارائه خدمات مناسب راه‌آهن گلایه‌مند هستند.



نیکزاد این تفکیک مدیریتی را قطعی دانست و گفت: با توجه به نامه‌ای که به معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری ارسال شده، در آینده‌ای نزدیک مدیریت راه‌آهن قم مستقل می‌شود.



یکی دیگر از مشکلات جدی ساکنان در حریم ریل آهن قم، عبور قطار از مرکز شهر است که نیکزاد در این مورد اظهار داشت: تکمیل کمربندی ریلی شهر قم تا خرداد ماه سال آینده انجام می‌شود و با تکمیل این پروژه، قطارهای باری از داخل شهر قم عبور نخواهند کرد و مشکلات مردم شهر قم در این زمینه برطرف می‌شود.

اواسط خردادماه وقتی علی نیکزاد سرپرستی وزارت راه را بر عهده داشت در جلسه کارگروه امور زیربنایی و شورای مسکن استان قم شرکت کرده بود و حجت‌الاسلام والمسلمین علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از این فرصت استفاده کرده و با بیان برخی مشکلات مردم قم در ایستگاه‌های راه‌آهن، خواستار تفکیک مدیریت راه‌آهن قم از استان مرکزی شد و نیکزاد با گفتن کلمه "چشم" موافقت ضمنی خود را با این تفکیک مدیریتی اعلام کرد.



بنایی این مسئله را خواست عموم مردم قم دانست و گفت: اگر از اهالی قم درباره تفکیک مدیریت راه‌آهن قم از استان مرکزی سئوالی بپرسید، متوجه می‌شوید که این مسئله درخواست همه مردم قم است.



بی‌شک با اجرایی شدن این وعده وزیر راه و شهرسازی برطرف شدن مشکلات مردم در بخش راه‌آهن تسریع می‌یابد.

خدمت به قم خدمت به اسلام و نظام است



نیکزاد همچنین در جلسه شورای مسکن و امور زیربنایی استان خدمت در قم را به دلیل وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) را ارزشمند دانست و هر خدمتی که در قم انجام می‌شود را نوعی خدمت به اسلام و نظام اسلامی دانست.



وزیر راه و شهرسازی مدلی که انقلاب اسلامی به جهانیان ارائه کرده است را بی‌بدیل توصیف کرد و یادآور شد: این مدل انقلاب، استکبار جهانی را بر آن داشت که در مقابل رشد و توسعه این انقلاب و نفوذ آن صف آرایی کنند.



وی به عوامل پیروزی و دوام انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: به برکت فرهنگ بسیجی، خون شهیدان و اعتقاد به انتظار سرخ و سبز، نظام اسلامی همچنان پابرجاست و در مقابل توطئه‌های دشمنان ایستاده است.



وی شکل گیری نظام ولایی را ثمره بارز انقلاب اسلامی برشمرد و تاکید کرد: از آنجایی که دشمنان از مقابله رودررو با انقلاب اسلامی عاجز هستند، بحث تحریم را مطرح می‌کنند.

زندگی مردم را آسان کنیم



وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با صرفه‌جویی اقتصادی و همت مضاعف به جهاد اقتصادی ورود پیدا کردیم و تلاش داریم تا فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رسیدن به قدرت اقتصادی اول منطقه در سال 1404 را محقق کنیم و در این راستا باید به سمت خودکفایی برویم و زندگی را برای مردم آسان کنیم تا مسلمانان زیر پرچم اسلام با عزت و رفاه کامل زندگی کنند.



وی همکاری و همیاری مسئولان را یکی از لوازم اجرایی شدن این هدف مهم برشمرد و افزود: با مجاهدت و ایثار می‌توان اقتصاد کشور را از این وضعیت نجات داد و با تحقق رشد اقتصادی به قله‌های افتخار دست یافت.



تعامل نقش اول مدیریت



وی تعامل را نقش اول مدیریت موفق دانست و تاکید کرد: رمز موفقیت این است که مدیران و شهرداری‌ها، فرمانداران و شوراهای استان‌ها با هم تعامل داشته باشند و جایگاه استاندار این است که همه را با یک چشم در راستای حل مشکلات مردم ببیند.



وی تصریح کرد: امیدوارم عنایت خداوند شامل حال ما باشد تا شرمنده مردم نباشیم.

