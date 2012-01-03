کمیته امداد البرز به بیماران خاص نیازمند کارت کمک هزینه اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سالارکیا افزود: مرحله دوم اهدای کارت کمک هزینه به بیماران خاص توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز انجام شد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز بیان کرد: در مرحله دوم تعداد 250 کارت دو میلیون ریالی به بیماران خاص تحت حمایت این نهاد اعطا شده است.

وی عنوان کرد: این اداره کل در سال جاری برنامه های بهداشتی درمانی در زمینه های مختلف برای خانواده های تحت حمایت خود داشته است.

این مسئول اضافه کرد: از میان این برنامه ها می توان به ارائه خدمات بیمه درمانی به مددجویان، ارائه خدمات بهداشتی و آموزش برای کل جمعیت تحت پوشش و اجرای برنامه های کاهش سوء تغذیه برای مبتلایان به این بیماری اشاره کرد.

30 هزار مددجو تحت حمایت زیر چتر بیمه ای کمیته امداد البرز هستند

مدیرکل کمیته امداد استان البرز یادآور شد: در حال حاضر حدود30 هزار نفر از مددجویان تحت حمایت زیر چتر بیمه ای کمیته امداد هستند و از خدمات درمانی این اداره کل بهره مند می شوند.

سالارکیا گفت: در طول 9 ماهه اول سال جاری تاکنون بالغ بر15 میلیارد ریال صرف امور بهداشت و درمان و بیمه مددجویان تحت حمایت و نیازمندان غیر تحت حمایت شده است.

این مسئول همچنین افزود: خدمات بهداشت و درمان در نهاد مقدس کمیته امداد از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بخش قابل توجهی از اعتبارات دولتی و همچنین کمکهای مردمی در این حوزه هزینه می شود.