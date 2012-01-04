کاهش 22 درصدی تلفات جاده ای در کردستان/ 41نفر در آبان ماه کشته شدند

غلامرضا همایون پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون شمار کشته های تصادفات رانندگی در جاده های استان کردستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 22 درصد کاهش یافته است و انتظار می رود که این روند کاهشی در ادامه سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان کردستان 349 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند و این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 449 نفر در تصادفات رانندگی کشته شده بودند، 22 درصد کاهش را نشان می دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان یادآور شد: از مجموع شمار تلفات رانندگی از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان 291 نفر مرد و 58 نفر زن کشته شده اند.

همایون پور با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در سال جاری در استان کردستان افزود: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 249 مورد در جاده های برون شهری، 59 نفر در تصادفات درون شهری و 41 نفر در جاده های روستایی به ثبت رسیده است.

وی در ادامه به شمار مصدومان حوادث رانندگی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: سه هزار و 686 نفر مصدوم حوادث رانندگی در این استان در سال جاری در پزشکی قانونی ثبت شده است که از این تعداد دو هزار و 759 نفر مرد و 927 نفر زن هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان اظهار داشت: مصدومان حوادث رانندگی سال جاری در استان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل بیش از شش درصد کاهش یافته است.

همایون پور به میزان تلفات آبان ماه سال جاری در استان کردستان اشاره کرد و گفت: در آبان امسال تلفات حوادث رانندگی 41 نفر بود که در مقایسه با 70 نفری که در مدت زمان مشابه سال گذشته جان باختند 41 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی در پایان عنوان کرد: تعداد مصدومان حوادث رانندگی آبان ماه در استان کردستان 433 نفر است که این آمار در مقایسه با 528 مصدوم حوادث رانندگی که در آبان سال گذشته به سازمان پزشکی قانونی استان مراجعه کرده بودندد، 18 درصد کاهش داشته است.