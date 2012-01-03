ظرفیت های سیاسی آمریکا در معرض فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران امروز در دومین همایش مشترک مسئولین و هادیان سیاسی نیروهای مسلح، مقطع کنونی را مقطعی سرنوشت ساز از تاریخ اسلام و ایران دانست و گفت: رویارویی راهبردی انقلاب اسلامی و جبهه استکبار اکنون به نقطه ای حساس و تعیین کننده رسیده است.

وی افزود: موقعیت ما با دشمنان از سطوح راهبردی به سطح عملیاتی تغییر موقعیت داده ، نظام موازنه جهانی در حال تغییر به نفع انقلاب اسلامی است و ما به نوعی با تغییر بنیادین در سیمای ژئوپلتیک جهانی مواجه شده ایم.

سردار سلامی با بیان اینکه جهان در حال گذار از مرحله ای است که نقطه توقف آن مبهم و ناشناخته است اظهار داشت: روندی که از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز شکل گرفته روند دورسازی جبهه استکبار به ویژه امریکا، اروپا و صهیونیست ها از آرمانها و آرزوهای بلندپروازانه خود بوده و با پیشرفت زمان شتاب این روند چشمگیرتر و محسوس تر می شود.

وی افزود: آمریکا برای تحول در خاورمیانه نقشه سیاسی و ژئوپلتیک مشخص و استراتژی معلومی داشت و اگرمجموعه مطالعات جریانها حول این محور را مطالعه کنیم در می یابیم که مفهوم خاورمیانه جدید که در ادبیات سیاسی آمریکا ظهور کرد ناشی از نگرش آنها به هندسه تحولات اجتماعی،سیاسی و امنیتی در خاورمیانه و جهان اسلام بود.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به نتایجی که موسسات معتبر مطالعاتی آمریکا در خصوص جهان اسلام انجام داده اند تصریح کرد: این موسسات به عنوان ترسیم کننده راهبردهای امنیت و دفاع ملی امریکا و مشخص کننده پایه و مبانی تئوریک رفتارهای سیاست خارجی آن کشور مطالعات بی شماری را در این خصوص انجام گرفته و از نتایج آن می توان استنباط کرد که امریکایی ها برای تحقق اهداف سیاسی در دوره جدید استراتژی نظامی را محور تحولات قرار داده اند.

وی خاطر نشان کرد: در این مطالعات، جهان اسلام را در چشم اندازی دقیق و موشکافانه از زوایای گوناگون مورد مطالعه قرار داده اند و با بررسی جغرافیای سیاسی جهان اسلام و سیاست های جغرافیایی آن به این نتیجه رسیدند که نظام های کهنه و پوسیده با ساختارهای دیکتاتوری و اقتدار گرایانه بیش از این قابل دوام نیستند.

سردار سلامی با بیان اینکه آمریکایی ها از یک دهه قبل زنگ خطر بیداری اسلامی را در کشورهای عربی و اسلامی شنیده بودند گفت: راهبرد خاورمیانه جدید مبتنی بر این بود که آمریکایی ها مدیریت تحولات سیاسی جهان اسلام را قبل از آنکه در سطوح اجتماعی اتفاق بیفتد ، از سطوح سیاسی آغاز کنند بنابراین هر چند در تولید استراتژی پیش دستی کرد اما دست نشاندگانش در دنیای عرب قادر به درک این تحول نبودند که این مسئله شکست و ناکامی بزرگی را برای آمریکا رقم زد.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امروز بزرگترین ضعف آمریکا عدم طراحی استراتژی منسجم است گفت: هنر آمریکا معمولا این بود که با ارائه راهبردها، مولد حادثه بود و دیگران را درگیر می کرد اما این بار برخلاف روندهای تجربه شده، آمریکا متفاوت از تجربیات تاریخی، خود درگیر شد.

وی خاطر نشان کرد: دموکراسی جهان اسلام تامین کننده منافع آمریکا نبوده و نیست و آمریکا به عنوان مدعی دموکراسی همیشه از دیکتاتورها حمایت کرده که این تناقض به تدریج به تنفر منجر شده لذا به دنبال ایجاد دموکراسی های گسسته و کنترل شده مانند الگوهای ترکیه و بوسنی است.

سردار سلامی بابیان اینکه امروز امریکا ظرفیت های ژئوپلتیک و سیاسی خود را به تدریج در معرض فروپاشی می بیند گفت: تمامی الگوهای تعامل در سطوح منطقه ای و جهانی خلاف روندهای ایده‌آل با تغییراتی بنیادین مواجه شده به شکلی که در هیچ تحول راهبردی در سطح منطقه طی سالهای گذشته به توفیقی دست نیافته اند.

جانشین فرمانده کل سپاه تمامی اتفاقاتی که در سطح منطقه رخ می دهد را برخلاف تصورات و علایق آمریکا خواند و تصریح کرد: به عنوان نمونه آمریکایی ها پس از 9 سال سرمایه گذاری عظیم در عراق با نزدیک 3 هزار میلیارد دلارهزینه، فرسوده کردن ارتشی بزرگ و هزینه تمام پتانسل های سیاسی ذره ای در اهداف خود توفیق نداشت و تنها منجر به بروز و شکل گیری یک روند شد و برخلاف گذشته که همگان هزینه می کردند و امریکا منفعت می برد، این بار امریکا هزینه کرد و سایرین استفاده کردند.

وی از جنگ به عنوان اتفاقی که تمامی نمادهای برتری آمریکا را در جهان به زیر کشید یاد کرد.

وی از اشغال عراق به عنوان اتفاقی که تمام نمادهای برتری آمریکا را در جهان به زیر کشید یاد کرد و افزود:4 نشانه وجود داشت که امریکایی ها توسط آن به جهانیان فخر می فروختند که شامل امنیت ، آزادی، دموکراسی و رفاه بود و با نگاهی گذرا به وضعیت فعلی آمریکا در می‌یابیم که از این عناصر اکنون چیزی باقی نمانده است.

وی با بیان اینکه اکنون دیگر در هیچ کجای دنیا از هیبت قدرت آمریکا هراسی وجود ندارد خاطر نشان کرد: این نکته را در نوع تعاملات این کشور با کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ به خوبی می توان دریافت.

سردار سلامی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: امروز جمهوری اسلامی در بهترین موقعیت نسبت به دشمنان قرار گرفته ، درحالی که آنها مسیر زوال را طی می کنند و ظرفیت بازیابی موقعیت گذشته خود را ندارند ،ما بسیار مستحکم ، اطمینان بخش ، امن، آزاد و روبه جلو در حرکتیم و با تمام مدل های استراتژی امریکا به طور کامل و تمام عیار برخورد کرده ایم.

جانشین فرمانده کل سپاه در پایان با بیان این که آگاهی، هوشمندی، فرصت شناسی و دشمن شناسی از خصیصه های اصلی ملتی است که تصمیم گرفته اند در نهضت مقاومت جهانی اراده خود را به تمامی قدرت ها تحمیل کنند، تاکید کرد: دشمنان ما به دنبال استفاده از فرصت ها هستند بنابراین با اتحاد، انسجام و تبعیت از رهبری معظم انقلاب و حضور در تمامی صحنه ها که راز موفقیت های ما در تمامی دوران بوده، می توانیم دشمن را در این عرصه نیز ناکام بگذاریم.