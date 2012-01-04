اعزام مبلغان نخبه به شهرهای بزرگ و پرجمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد زادهوش در نشست و هم اندیشی و تکریم نخبگان تبلیغ با بیان اینکه جذب، تقویت، ساماندهی و گسترش امر تبلیغ دینی و تبلیغ روحانی محور از اهداف اصلی و اولیه دفتر تبلیغات اسلامی بوده و طی دهها سال گذشته مورد اهتمام این نهاد مبارک و فرخنده بوده است، گفت: بیش از 40 هزار نفر از مبلغان حوزههای بزرگ سطح کشور به خصوص قم در سامانه تبلیغ حضور پیدا کرده و پرونده تشکیل داده و رتبه بندی شده وعازم عرصههای مختلف تبلیغ شدهاند.
وی افزود: در طول سالهای اخیر یک نکته که بیشتر برای دست اندرکاران امر جلوه کرد این بود که بیشترین اهتمام برای اعزام مبلغ به مناطق روستایی بوده و غفلتی نسبت به شهرهای بزرگ و مراکز جمعیتی صورت گرفته اما بیشترین آسیب فرهنگی و دغدغه فرهنگی از جانب همین شهرهای بزرگ و مناطق پرجمعیت است.
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: برای انجام تکلیف صحیح در امر تبلیغ دین یک از وظایف این بود که از مبلغان برجسته و باسابقه نیز جهت امر تبلیغ در شهرهای بزرک و مناطق پرجمعیت استفاده کنیم و به نوعی در مراکز استانها ظرفیت سازی کنیم.
وی اضافه کرد: به همین دلیل بود که دفتری تحت عنوان اعزام نخبگان در معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی شکل گرفت و با توجه مضاعفی که هیئت امنا و ریاست وقت دفتر داشتند شورایی برای سیاستگذاری در این خصوص در دفتر انتخاب شدند که در چهار سال گذشته اقدامهای خوبی در این جهت صورت گرفته است.
شناسایی 300 مبلغ نخبه در حوزه
حجت الاسلام زادهوش با بیان اینکه تا امروز بیش از 300 مبلغ نخبه شناسایی شدهاند گفت: این مبلغان در چهار رتبه دسته بندی شدهاند.
وی تصریح کرد: با همت اعزام نخبگان دفتر تبلیغات اسلامی در دوسال گذشته ظرفیت سازی برای عزیمت نخبگان شکل گرفته است به گونهای که در سال 87 و 88 حدود 240 مورد، در سال 89 حدود 643 مورد و در سال جاری نیز تا کنون حدود 713 مورد اعزام نخبه داشتهایم.
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی افزود: یکی از فعالیتهایی که برای استفاده بهتر از این نخبگان صورت گرفت همکاری با مراکز صدا و سیما بود که سخنرانی این بزرگواران به صورت پخش زنده یا تهیه ویژه نامه پوشش داده شد.
وی افزود: به همراه بعضی از نخبگان تبلیغی هم تصویر بردارانی فرستادیم و ما خود نیز صدها فیلم خوب مذهبی از سخنرانیها تولید کردیم که با صدا و سیما در تعامل هستیم تا فیلمهای تهیه شده از شبکههای ملی یا استانی پخش شود.
حجت الاسلام زادهوش ادامه داد: یکی از ویژگیهای تبلیغ نخبگان این است با اینکه در این نوع تبلیغ از حضور سرآمدان تبلیغ روبه رو هستیم اما بسیار کم هزینه است و به اندازهای این عزیزان مورد مطالبه و کرامت هستند که مطالبهای از دفتر ندارند.
وی بیان داشت: در دوره جدید، ریاست دفتر تبلیغات اسلامی مجموعهای را به عنوان شورای تبلیغ نخبگان دفتر منصوب کرد که انشاء الله در دوره جدید از یک قوت و امکان نظری بیشتری برخودار شویم.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تا کنون اعزام مبلغ به روستاها و مناطق کوچک مورد توجه بوده است از اعزام مبلغان نخبه و با سابقه به مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد زادهوش در نشست و هم اندیشی و تکریم نخبگان تبلیغ با بیان اینکه جذب، تقویت، ساماندهی و گسترش امر تبلیغ دینی و تبلیغ روحانی محور از اهداف اصلی و اولیه دفتر تبلیغات اسلامی بوده و طی دهها سال گذشته مورد اهتمام این نهاد مبارک و فرخنده بوده است، گفت: بیش از 40 هزار نفر از مبلغان حوزههای بزرگ سطح کشور به خصوص قم در سامانه تبلیغ حضور پیدا کرده و پرونده تشکیل داده و رتبه بندی شده وعازم عرصههای مختلف تبلیغ شدهاند.
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