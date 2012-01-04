اگر جرأت ندارید، سفیر نشوید/ اسلام را ترویج کنید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار تعدادی از سفرا و روسای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی اظهار داشت: شما که سفرای جمهوری اسلامی ایران هستید باید برنامه اسلام را ترویج کنید.



وی ادامه داد: هیچ چیزی نباید شما را مرعوب کند؛ نه هراسی نه اسلام هراسی و نه زرق و برق آنها نباید شما را مرعوب کند.



این مرجع تقلید تاکید کرد: به عنوان سفیر ایران به اندازه عظمت ایران سخن بگویید، به اندازه بزرگی مردم ایران حرف بزنید و اگر سفیر جمهوری اسلامی ایران هستید باید بدانید اسلام تا کجا حرف دارد و به جامعه گفته شما با مردن نمی پوسید بلکه از پوست به در می آئید.



استاد برجسته حوزه با اشاره به سالگرد تقدیم نامه تاریخی امام خمینی(ره) به گورباچف اظهار داشت: وقتی این نامه توسط هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به میخائیل گورباچف داده شد، صورت گورباچف سرخ شد و هیچ حرفی برای گفتن نداشت.



وی خطاب به سفرای جمهوری اسلامی ایران گفت: شما هم باید بدانید که در چه فضایی تنفس می کشید. اگر جرئت ندارید سمت را نپذیرید و اگر این عرضه را دارید بدانید که اسلام از سوسیال شرق و کاپیتال غرب بلندتر است.



آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: گورباچف تنها حرفی که زد این بود که نامه امام دخالتی در امور داخلی شوروی است. گورباچف فکر می کرد امام برای بازسازی ایران جنگ زده درخواست کمک دارد ولی وقتی این نامه به ایشان تعلیم داده شد فهمید که او را به توحید دعوت کرده است.



وی اظهار داشت: هیئت ایرانی به گورباچف گفت که از اعماق خاک تا اوج سپهر روسیه در خدمت شماست و کسی کاری به شما ندارد و نامه امام مربوط به جان روسیه است، یعنی روح شما بعد از مرگ از پوست به در می آید و مثل مرغ پرواز می کند.



اگر نمی توانید سمت جزئی در داخل کشور داشته باشید



این مرجع تقلید خطاب به سفرای جمهوری اسلامی تاکید کرد: اگر در همین حد فکر می کنید سفرای جمهوری اسلامی ایران هستید وگرنه یک سمت جزئی در داخل کشور داشته باشید.



آیت الله جوادی آملی گفت: اگر زرق و برق شما را می گیرد و حرفی برای گفتن ندارید و از توحید و آغاز و انجام نمی توانید حرف بزنید سفیر نیستید.



وی با بیان اینکه سفرا نباید خودشان را سبک بشمارند تاکید کرد: ما که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنیم، باید در حد خود پیام پیغمبر اسلام را برسانیم و این سمت را خداوند به ما داده است.



وی ادامه داد: پیغمبر اسلام حرف خودش را با فرهنگ مردم آن زمان و زمین عجین کرد و تحویل مردم داد و اگر خدای نکرده سفرا مرعوب پیشرفت های دیگر کشورها شوند و طبق مردم آن کشور حرف بزنند درست نیست بلکه باید حرف اسلام و جمهوری اسلامی را با زبان مردم این کشورها به آنها بفهمانید.



پیام جمهوری اسلامی را به جهانیان برسانید



این مرجع تقلید با بیان اینکه سفرای جمهوری اسلامی باید پیام استقلال، آزادی، امنیت و امانت را به دنیا برسانند تصریح کرد: قرآن کریم برای جهان آمده است و فرمود مردم جهان سه بخش محلی، منطقه ای و بین المللی تشکیل می شوند و می داند که بسیاری از مردم روی زمین ملحد هستند و خدا و آینده را قبول ندارند.



وی گفت: قرآن برای مردم محلی، منطقه ای و بین المللی دستورات اسلامی و انسانی دارد و شما باید به آنهایی که از منشورات و جوامع بین المللی سخن می گویند ثابت کنید حقوق بشر پایه علمی ندارد.



مشکلات داخلی حل می‌شود؛ شما نلغزید



آیت الله جوادی آملی گفت: اگر کسی معارف اسلامی را درست درک نکرد عظمت و جلال و شکوه خودش را جاری نکرد.



وی با اشاره به برخی مشکلات داخلی و خارجی تصریح کرد: ممکن است ما مشکل داخلی داشته باشیم ولی شما که سفرای جمهوری اسلامی هستید همیشه یک سر و گردن بلندتر از دیگران باشید.



این مرجع تقلید با بیان اینکه مشکلات داخلی ما قابل حل است و هرگز شما نلغزید، تصریح کرد: ملتها با شما هستند.



آیت الله جوادی آملی با اشاره به جنبش های اخیر در کشورهای اروپایی و آمریکایی گفت: گرچه آنها برای اقتصاد قیام کردند نه برای اعتقاد، ولی اگر کسی برای اقتصاد قیام کند امید هست اعتقاد هم آنها را در نوردد.



این مرجع تقلید تاکید کرد: شما باید حرف اسلام و قرآن و نهج البلاغه را بیان کنید و با این کار هم خودتان از این آموزه ها بهره مند می شوید و هم در کارتان موفق خواهید بود.

