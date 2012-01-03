نشست منطقه ای مشاوران استانداران گروه یک کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفترامور خانواده و بانوان استانداری گلستان عصر سه شنبه در این نشست گفت:در9 دی به تعبیری انقلابی دیگر در کشورمان درمقابله با همه فتنه گران آفریده شد.

مهری مهدوی با اشاره به سخنانی از امیر مومنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه ادامه داد: امیرالمومنین در نهج البلاغه راه برون رفت از فتنه ها را در سه محور بصیرت، سفینه النجاه و تقوی بیان کرده است.

وی یادآور شد: امیرالمومنین سفینه النجاه را به عنوان راهبرد و راهکار برون رفت از فتنه عنوان کرده و راه نجات را به کشتی تشبیه کرده است که در واقع گویا فتنه ها مثل امواج طوفانی دریا هستند که نیاز به یک کشتی محکمی داریم و اهل بیت را کشتی نجات دانستند.

در این نشست هرکدام از مدیران کل دفاتر امور بانوان استانها به ارائه گزارش از وضعیت برنامه های طرح تحرک سال 90 پرداختند و نقاط قوت و ضعف را بیان کردند.

در این نشست منطقه ای مشاوران استانداران و مدیران کل دفاتر بانوان گروه یک کشور شامل استانهای سمنان، مازندران، گیلان و گلستان شرکت داشتند.

