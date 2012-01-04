علی ناظمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنفرانس بزرگ مدیریت و بازاریابی خدمات با مشارکت گروه ارغوان نگاره بصیر و مرکز آموزش بازرگانی قم، صبح و عصر روز پنج شنبه 15 دیماه در مجتمع وتوس قم برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این کنفرانس علمی و تخصصی با حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون جوانان اتاق بازرگانی قم برگزار میشود افزود: در این کنفرانس برترین سخنرانان و استادان ایرانی در دو سالن مجزا در مجتمع وتوس سخنرانی خواهند کرد و مباحث و موضوعات مختلف در حوزه مدیریت خدمات و بازاریابی خدمات را مورد بحث و بررسی قرار میدهند.
محورهای کنفرانس مدیریت و بازاریابی خدمات
مدیر اجرایی کنفرانس مدیریت و بازاریابی خدمات به محورهای کنفرانس اشاره کرد و افزود: شیوههای مدیریت اثر بخش خدمات، راه کارهای فروش و بازاریابی موثر در حوزه خدمات، تکنیکهای برقراری ارتباط خلاق در فروش، بازاریابی خلاق در خدمات، استراتژی و تکنیکهای تبلیغات در حوزه خدمات، بازارشناسی، بازار سازی و مدیریت بازار، مدیریت ارتباط با مشتری، شیوههای قیمت گذاری در خدمات و آینده بازاریابی خدمات از جمله محورهای کنفرانس مدیریت و بازاریابی خدمات به شمار میرود.
ناظمزاده با بیان اینکه 6 استاد برجسته ایرانی در این کنفرانس در محورهای یاد شده سخنرانی خواهند کرد افزود: در این کنفرانس یونس عالیپور سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و با مشارکت حاضران برنامههای اجرایی ایجاد انجمن بازاریابی استان قم نیز پیگیری میشود.
مدیر اجرایی کنفرانس مدیریت و بازاریابی خدمات افزود: کسانی که در این کنفرانس شرکت میکنند گواهینامه مرکز آموزش بازرگانی استان قم را دریافت خواهند کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی کنفرانس مدیریت و بازاریابی خدمات از برگزاری این کنفرانس روز 15 دی ماه در مجتمع وتوس خبر داد.
علی ناظمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنفرانس بزرگ مدیریت و بازاریابی خدمات با مشارکت گروه ارغوان نگاره بصیر و مرکز آموزش بازرگانی قم، صبح و عصر روز پنج شنبه 15 دیماه در مجتمع وتوس قم برگزار میشود.
نظر شما