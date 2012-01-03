صدور 4227 گواهی صلاحیت حرفه ای برای دست اندرکاران صنایع دستی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از صدور چهار هزار و 227 گواهی صلاحیت حرفه ای برای قالیبافان و شاغلان در رشته های مرتبط با صنایع دستی و هنری خبر داد.

محمدرضا زیدی ادامه داد: این امر با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز دنبال شده و مربوطه به 9 ماهه سال جاری در استان البرز است.

وی یادآور شد: تاییدهای صادر شده برای دست اندرکاران حرفه هایی از قبیل قالیبافی، رفوگرفرش، طراح فرش، گلیم باف، نقاشی با لعاب برروی کاشی و حکاک چرم بوده است.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز اضافه کرد: ملیله دوز، مینیاتورساز، فروشنده و سازنده طلا و جواهر، نقاش برجسته کار روی سفال و قلم زنی جواهر نشان روی فلزات از دیگر موارد در این زمینه است.

زیدی گفت: مدلساز فلزات قیمتی، مینیاتور ساز، ملیله کار، زنجیرباف، طراح طلا و جواهر با رایانه ، تصویر بردار و هنر در خانه، دیگر موارد مربوط به تایید صلاحیت بوده است.

صدور 733 گواهینامه مهارت در حرفه های یادشده

این مسئول همچنین به صدور 733 گواهینامه مهارت در حرفه های یادشده اشاره کرد و این امر را در راستای تحقق اهداف فنی و حرفه ای استان دانست.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز افزود: برنامه ریزی برای برگزاری آزمونهای صنایع دستی و هنری بر اساس استانداردها اهمیت فراوانی دارد.

زیدی اضافه کرد: برگزاری آزمونهای صنایع دستی و هنری بر اساس استانداردها از سوی اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز دنبال می شود.