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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۱۹

هدایتی انتقاد کرد:

افزایش آمار جاده های برخوردار استان اردبیل غیر اصولی بود

افزایش آمار جاده های برخوردار استان اردبیل غیر اصولی بود

نیر – خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان اردبیل از افزایش غیر اصولی آمار جاده های برخوردار در این استان از سوی برخی مدیران گذشته این اداره انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکریم هدایتی شامگاه سه شنبه در بررسی مشکلات حوزه راه و ترابری شهرستان نیر اظهار داشت: صرف آسفالت ریزی غیر فنی معیار برخورداری نبوده و متاسفانه این موضوع دست و پای مسئولان راهسازی را در بهبود وضعیت و راهسازی بسته است.

وی اضافه کرد: اگر عنوان برخوردار به بیشتر نقاط و محورهای استان اطلاق نمی شد، هم اکنون به راحتی می توانستیم با اخذ اعتبارات لازم نسبت به بهسازی و مرمت و راهسازی اقدام کنیم.

مدیر کل راه و ترابری استان مهمترین مشکل در حوزه راه و ترابری را منابع مالی و کمبود اعتبارات اختصاصی عنوان کرد و افزود: تداخل امورات مربوط به راهداری و راهسازی نیز از جمله مهمترین مشکلاتی است که در بهبود وضعیت و حل ریشه ای مشکلات موانع اساسی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه عمده انرژی عوامل راه صرف راهداری و بازگشایی راه ها و جاده های ارتباطی به خصوص در فصل سرما و یخبندان می شود، ابراز داشت:همین امر مشکلاتی را برای متولیان راهسازی ایجاد می کند.

هدایتی همچنین با اشاره به فرسودگی ماشین آلات راهسازی استان و هزینه بالای راهداری تصریح کرد: در گذشته امکان نوسازی ناوگان راه و ترابری ممکن بود که متاسفانه انجام نشد، اما اداره راه استان با تمام توان در حال خدمت رسانی است.

نقاط حادثه خیز جاده نیر - سراب اصلاح می شود

فرماندار نیر هم در این جلسه از اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز محور ارتباطی نیر – سراب با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال خبر داد و یادآور شد: این اعتبار با مساعدت استاندار اردبیل و از محل اعتبارات استانی تامین می شود.

سید حمید عباداللهی با اشاره به مشکلات حوزه راه اسن شهرستان بر ضرورت تکمیل جاده ارتباطی نیر - اردبیل، نیر - کورائیم، احداث تقاطع غیر هم سطح در محل "چای سقرلو"، ضرورت ترمیم و بهسازی راه های روستایی و تامین و پشتیبانی تاکید کرد.

وی با اشاره به بلاتکلیفی پروژه های راهسازی جاده ارتباطی کریق - آرموداق در محور نیر - میانه و کورائیم به کوثر عنوان کرد: تکمیل و بهره برداری از این طرحها مهمترین خواسته مردم نیر بوده و انتظار می رود به نتیجه نهایی منجر شود.

فرماندار نیر در پایان از مدیران راه و ترابری استان خواست اجرای جاده ارتباطی طرحهای گردشگری دهکده توریستی سبلان "بوشلی و قینرجه" عملیاتی شود.
 
کد مطلب 1500713

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