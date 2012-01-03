افزایش آمار جاده های برخوردار استان اردبیل غیر اصولی بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکریم هدایتی شامگاه سه شنبه در بررسی مشکلات حوزه راه و ترابری شهرستان نیر اظهار داشت: صرف آسفالت ریزی غیر فنی معیار برخورداری نبوده و متاسفانه این موضوع دست و پای مسئولان راهسازی را در بهبود وضعیت و راهسازی بسته است.

وی اضافه کرد: اگر عنوان برخوردار به بیشتر نقاط و محورهای استان اطلاق نمی شد، هم اکنون به راحتی می توانستیم با اخذ اعتبارات لازم نسبت به بهسازی و مرمت و راهسازی اقدام کنیم.

مدیر کل راه و ترابری استان مهمترین مشکل در حوزه راه و ترابری را منابع مالی و کمبود اعتبارات اختصاصی عنوان کرد و افزود: تداخل امورات مربوط به راهداری و راهسازی نیز از جمله مهمترین مشکلاتی است که در بهبود وضعیت و حل ریشه ای مشکلات موانع اساسی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه عمده انرژی عوامل راه صرف راهداری و بازگشایی راه ها و جاده های ارتباطی به خصوص در فصل سرما و یخبندان می شود، ابراز داشت:همین امر مشکلاتی را برای متولیان راهسازی ایجاد می کند.

هدایتی همچنین با اشاره به فرسودگی ماشین آلات راهسازی استان و هزینه بالای راهداری تصریح کرد: در گذشته امکان نوسازی ناوگان راه و ترابری ممکن بود که متاسفانه انجام نشد، اما اداره راه استان با تمام توان در حال خدمت رسانی است.

نقاط حادثه خیز جاده نیر - سراب اصلاح می شود

فرماندار نیر هم در این جلسه از اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز محور ارتباطی نیر – سراب با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال خبر داد و یادآور شد: این اعتبار با مساعدت استاندار اردبیل و از محل اعتبارات استانی تامین می شود.



سید حمید عباداللهی با اشاره به مشکلات حوزه راه اسن شهرستان بر ضرورت تکمیل جاده ارتباطی نیر - اردبیل، نیر - کورائیم، احداث تقاطع غیر هم سطح در محل "چای سقرلو"، ضرورت ترمیم و بهسازی راه های روستایی و تامین و پشتیبانی تاکید کرد.



وی با اشاره به بلاتکلیفی پروژه های راهسازی جاده ارتباطی کریق - آرموداق در محور نیر - میانه و کورائیم به کوثر عنوان کرد: تکمیل و بهره برداری از این طرحها مهمترین خواسته مردم نیر بوده و انتظار می رود به نتیجه نهایی منجر شود.



فرماندار نیر در پایان از مدیران راه و ترابری استان خواست اجرای جاده ارتباطی طرحهای گردشگری دهکده توریستی سبلان "بوشلی و قینرجه" عملیاتی شود.

