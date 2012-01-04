به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه نظری پور در این باره اظهارداشت: بر اساس جلسه کمیسیون طرح تفصیلی در22 آذر ماه امسال، احداث بنا در پلاک‌های بر خیابان شهید بابایی به صورت تجاری، مسکونی تصویب شد است و با توجه به در خواست ساکنان این خیابان و تقاضای مدیریت شهرداری مناطق دو و سه، مذاکراتی میان شهرداری قزوین با دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر صورت گرفته است.

نظری پور، تصریح کرد: با توجه به طرح جامع شهر در این محور در خصوص تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، مسکونی در محدوده میدان شهید بابایی تا کانال آبرسانی موضوع در کمیسیون طرح تفصیلی مطرح و با احداث بنا در سه طبقه مسکونی روی همکف تجاری (60 درصد سطح اشغال) به شرط تامین پارکینگ و احداث زیرزمین فقط برای تامین پارکینگ در پلاک‌های حد فاصل میدان شهید بابایی تا بلوار معلم با رعایت موارد فنی و شهرسازی و حقوق همسایگی با نظر شهرداری موافقت شد.

این مسئول افزود: متقاضیان می ‌توانند برای صدور پروانه در این محدوده به شهرداری منطقه دو مراجعه کنند.

نظری پور در مورد محدوده حد فاصل کانال آبرسانی تا میدان جانبازان نیز گفت: با دریافت مصوبه در همین کمیسیون مقرر شد پلاک‌های واقع در محور خیابان با نظر شهرداری تغییر کاربری از طرح مسکونی به تجاری، مسکونی با لحاظ کردن سه طبقه مسکونی در حد 60 درصد روی همکف تجاری با سطح اشغال 80 درصد توافق شده و زیرزمین نیز برای تامین پارکینگ پلاک‌ها احداث شود.

وی اظهارداشت: متقاضیان می ‌توانند برای صدور پروانه در این محدوده به شهرداری منطقه سه مراجعه کنند.