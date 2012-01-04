۱۴ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۴

"تأملات" منتشر شد

آرای مارکوس اورلیوس فیلسوف یونان باستان و از پیشگامان مکتب فلسفی رواقی در قالب کتابی با عنوان "تأملات"مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید بتوان مارکوس اورلیوس را تحقق ایده فیلسوف شاه افلاطون نامید، وی از امپراطوران بزرگ روم و در زمره فیلسوفان رواقی مسلک شناخته می‌شود. این مکتب توسط زنون پایه گذاری شد. او در 26 آوریل سال 121میلادی زاده و 17 مارس 180 میلادی به علت بیماری تیفوس درگذشت.

کتاب "تأملات" اثر مهم وی و از آثار مهم و شناخته شده فلسفه دوران باستان است. کتاب برای درک نسبت میان انسان و جهان از یک سو و فهم و درک گیتی از سوی دیگر در دوران باستان حائز اهمیت و حاوی نکات مبهم و پیچیده است. 

کتاب حاضر که ترجمه جدیدی از کتاب تأملات اورلیوس است توسط رابین هارد به زبان انگلیسی ترجمه و در ترجمه جدید آن نسخه های معروف یونان باستان از این کتاب مورد توجه قرار گرفته اند.
 
این اثر با عنوان "تأملات" با ترجمه رابین هارد و ویرایش کریستوفر گیل از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.
