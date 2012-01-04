"تأملات" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید بتوان مارکوس اورلیوس را تحقق ایده فیلسوف شاه افلاطون نامید، وی از امپراطوران بزرگ روم و در زمره فیلسوفان رواقی مسلک شناخته می‌شود. این مکتب توسط زنون پایه گذاری شد. او در 26 آوریل سال 121میلادی زاده و 17 مارس 180 میلادی به علت بیماری تیفوس درگذشت.

کتاب "تأملات" اثر مهم وی و از آثار مهم و شناخته شده فلسفه دوران باستان است. کتاب برای درک نسبت میان انسان و جهان از یک سو و فهم و درک گیتی از سوی دیگر در دوران باستان حائز اهمیت و حاوی نکات مبهم و پیچیده است.

کتاب حاضر که ترجمه جدیدی از کتاب تأملات اورلیوس است توسط رابین هارد به زبان انگلیسی ترجمه و در ترجمه جدید آن نسخه های معروف یونان باستان از این کتاب مورد توجه قرار گرفته اند.



این اثر با عنوان "تأملات" با ترجمه رابین هارد و ویرایش کریستوفر گیل از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.