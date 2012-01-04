برنامه های دهه فجر به صورت مردمی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر افزود: دهه فجر مهمترین دهه برای نظام جمهوری اسلامی است و اقتدار و عظمت نظام در این دهه بود.

وی اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی با سپری کردن و ریشه کنی دولت منحوس شاهنشاهی در 12 بهمن 57 انقلاب جدید اسلامی به وجود آمد و ریشه های اعتقادی و دینی با به وجود آمدن این انقلاب ماندگار شد.

استاندار زنجان گفت: امروز به برکت دین و اسلام، اعتقادات مردمی قوی تر و غلیظ تر از گذشته شده و نظام پله های ترقی و پیشرفت را طی می کند و اقتدار در حوزه های سیاسی، اجتماعی فرهنگی دارد.

رئوفی نژاد تاکید کرد: در حال حاضر دشمن با هجمه های گوناگون درصدد ضربه زدن به انقلاب است و در این راستا با انواع ترفندها وارد میدان شده است.

وی ریشه های انقلاب را در مسائل اعتقادی، دینی و ولایت پذیری یاد کرد و افزود: این ریشه ها هستند که انقلاب را ماندگار می کند و انقلاب را روز به روز پر رنگ تر از 33 سال گذشته می کند.

استاندار زنجان در ادامه گفت: به برکت ماندگاری و پایداری این ریشه ها است که نظام در ابعاد سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی قله های ترقی را فتح می کند لذا این عزت و بالندگی اسلام در مدیریت مدبرانه مقام معظم رهبری بوده است.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه امسال 34 سال انقلاب و چهارمین دهه از انقلاب است لذا شرایطی را کشور سپری می کند که اتفاقات بزرگی در کشور به وجود آمده است و بیداری اسلامی و خیزش در کشور و منطقه وجود دارد .

وی افزود: کشور به برکت خون شهداء و مدیریت رهبر کبیر انقلاب اقتدار و عزت خود را حفظ کرده و این مدیریت رهبری فتنه های دشمن را در داخل و بیرون خنثی کرده است.

استاندار زنجان گفت: با توجه به خیزشی که در منطقه به وجود آمده از این خیزش و بیداری اسلامی در راستای اقتدار نظام استفاده لازم را برده و اقتدار نظام را تقویت کرد.

رئوفی نژاد یادآور شد: در برنامه های دهه فجر برنامه ها درون سازمانی نباشد و برنامه به طور شفاف و با نگاه برون مرزی اجرا شود.

وی افزود: تقویت درون مرزی برنامه ها گام بلندی در راستای تحقق برنامه های برون مرزی است که در این راستا باید از ظرفیتها و فرصتها نهایت استفاده را کرد.