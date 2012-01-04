"راهنمای آکسفورد درباره اراده آزاد" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اراده آزاد در انسانها، قدرت یا ظرفیت انتخاب بین گزینه‌ها یا عمل در موقعیتهای خاص، مستقل از قیدها است.

این کتاب به بررسی موضوعات و دیدگاههای مطرح شده در خصوص اراده آزاد می پردازد، همچنین در این اثر موضوعات مرتبط با اراده آزاد مورد بررسی قرار گرفته اند.

تمرکز این اثر بر روی مباحثی است که طی چهل سال گذشته در حوزه های گوناگون فلسفی و الهیاتی در خصوص اراده آزاد وجود داشته است.

در زندگی روزمره بیشتر مردم تصور می‌کنند که در انتخاب میان شیوه‌ها و راههای گوناگون عمل و کنش آزاد هستند. اگر به این ادعا کمی با دقت نگاه کنیم درمی‌یابیم که این دیدگاه مبتنی بر پیش فرضهای متافیزیکی و فرااخلاقی است که هرکدام جای بحث دارد.

باید توجه داشت که در مورد اراده آزاد دیدگاههای مختلف فلسفی و الهیاتی وجود دارد. برای نمونه اراده آزاد به وسیله کسانی که به یکی از اشکال گوناگون جبرگرایی اعتقاد دارند، انکار می‌شود.