آغاز تبلیغات زودهنگام برخی کاندیداها/ فراموشی؛ آفت مطالبات انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، انقلاب اسلامی که اکنون سی امین انتخابات آن قرار است 12 اسفند برگزار شود، مطالبات متعددی داشت که یکی از آنها برپا داشتن، اخلاق و رفتار اسلامی، در شان یک حکومت و کشوراسلامی است.

مطالبه انقلاب اسلامی رفتار و اخلاق اسلامی بود که بارقه های آن در طول انقلاب چشم بدخواهان را کور کرده است، اما برخی مواقع برخی رفتارهای غیر اسلامی عامل خدشه زدن بر این صفحه زرین می شود.

تبلیغات زودهنگام غیر شرعی است

گرچه مدیران انتخابات و رئیس ستاد انتخابات کشور بر تاثیرگذاری منفی تبلیغات زودهنگام در ارزیابی های نهایی انتخابات موثر دانسته اما به واقع در هر دوره انتخاباتی بر این امر تاکید و در نهایت حتی کسانی که دچار این تخلف شدند وارد مجلس هم شدند.

تبلیغات زودهنگام غیر قانونی است و البته در نزد مردم می تواند به معیاری برای ارزیابی داوطلب و نامزد نمایندگی باشد.

و البته این در حالی است که هنوز تعیین صلاحیت ها اعلام نشده برخی داوطلبان با ارسال پیامک، حضور در مراسم های عمومی از مجلس ختم گرفته تا حضور ظاهری در بین مردم، تا پخش اعلامیه و سی دی های فعالیت و صدها روش دیگر اقدام به معرفی و تبلیغ خود می کنند و معلوم نیست قانون برای کیست.

بد اخلاقی های انتخاباتی در زمان تبلیغ

از دیگر آفت های انتخاباتی و البته اخلاق و رفتار اسلامی، بد اخلاقی ها در زمان تبلیغات انتخاباتی است که دامن برخی داوطلبان را می گیرد.



نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در این زمینه مسئولیت ها را در حکومت اسلامی امانت و تکلیف دانست و گفت: داوطلبان در زمان تبلیغات از تهمت زدن، تخریب شخصیت و برچسب زدن به اشخاص پرهیز کنند تا فضا با آرامش و امنیت کامل برای حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مهیا باشد.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی اضافه کرد: همچنین نامزدها و طرفداران آنان باید از تبلیغات منفی، گروه بازی، دادن وعده های دروغ و غیرقابل اجرا پرهیز کرده و تنها در چارچوب مفاد قانون انتخابات حرکت کنند.

ورود به مجلس به هر قیمتی

از دیگر رفتارهای نادرست و بدوم مبنای شرعی، ورود به مجلس به هر قیمتی است و گویا ابزار قدرت چنان خواستنی و شیرین است که باید به هر قیمتی شده آن را به دست آورد.

برخی داوطلبان با خرج های میلیاردی و برخی با زد وبندهای صرفا سیاسی و جبران هزینه های تبلیغات خود، عزم حضور در مجلس می کنند و کمترین چیز مسئولیت است و وظیفه.

تشکیل ستاد جرائم انتخاباتی

شاید تشکیل این ستاد کوچکترین کار برای جلوگیری از بی اخلاقی های انتخاباتی و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان قانونمدار در مقابل داوطلبانی باشد که برای رسیدن به آن صندلی سبز هر کاری می کنند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این زمینه گفت: امسال اولین سالی است که در تشکیلات قوه قضائیه بر اساس تکلیف قانونی ستادی در قوه قضائیه با عنوان ستاد پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی و به دنبال آن راه‌اندازی آن در دادگستری‌های استان با اعضای مشخص شده تشکیل شده که این ستاد بدون هیچ دخالتی در روند اجرای انتخابات و نظارت بر آن با جرائم احتمالی و گزارش‌هایی که هیئت‌های اجرایی و نظارت ارسال می‌دارند در اسرع وقت با تعیین شعب اختصاصی رسیدگی خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری با بیان اینکه مردم ایران در 30 سال گذشته همواره وفاداری خود را به نظام و رهبری اثبات کرده‌اند به تلاش دشمنان و معاندان نظام اشاره کرد و افزود: نقشه‌های دشمنان در این دوره از انتخابات نیز با حضور انقلابی و شکوهمند مردم در پای صندوق‌های رای همچون گذشته نقش بر آب خواهد شد.

البته انتظار این است که این ستاد پویا و فعال تخلفات اعم از ریز و درشت را رصد و در اسرع وقت از ادامه آن جلوگیری کند.



انتخابات سرفصل حضور مردم برای تعیین سرنوشت خود است، حرکتی که با انقلاب اسلامی مشروعیت گرفت و ما هر چه کنیم در مقابل هزاران خون ریخته شده و هزاران ساعت تلاش و جان فرسایی برای پیروزی انقلاب پاسخگو هستیم.

انقلاب اسلامی به انتخابات جان داده است و کمترین کار داوطلبان رعایت حریم های انقلاب است حریم هایی که یکی از آنها درستی و راستی است.