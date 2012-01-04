۱۴ دی ۱۳۹۰، ۸:۳۳

حل مسائل بومی با علوم انسانی/ علوم انسانی دارای اصول جهانشمول است

استاد فلسفه، علوم سیاسی و حقوق دانشگاه استنفورد با اشاره به اینکه علوم انسانی می تواند دارای اصول جهانشمول باشد، گفت: در برخی موارد نیز برخی از اصول علوم انسانی قابل تفسیر به مسائل بومی نیست.

دکتر جوشا کوهن استاد فلسفه، علوم سیاسی و حقوق دانشگاه استنفورد و مدیر مرکز عدالت جهانی در این دانشگاه در مورد امکان بومی سازی علوم انسانی به خبرنگار مهر گفت: در واقع هدف علوم انسانی رسیدگی به مسائل مربوط به انسانهاست.

وی افزود: گاهی این مسائل جنبه بومی پیدا می کنند که محققان و پژوهشگران هر حوزه جغرافیایی باید آن مسائل را مورد توجه قرار داده و حل کنند.

مؤلف "روسو: جامعه آزاد برابر" در ادامه تأکید کرد: حال این پرسش پیش می آید هدف از کاربست علوم انسانی در جوامع مختلف ارائه تفسیری دیگر از آن است و یا آنکه برخی اصول باید مورد توجه یک جامعه خاص قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: برای پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که علوم انسانی نتیجه تلاش انسانها در طول تاریخ است. در طول تاریخ بشر با مسائلی مواجه بوده که نهایتاً در علوم انسانی کنونی منعکس شده است.

استاد فلسفه دانشگاه استنفورد در ادامه یادآور شد: ممکن است برخی جوامع با مسائلی مواجه باشند که مورد خاص آن جامعه باشد. در این صورت نیز می توان با کاربست برخی اصول و یا ارائه تفسیری جدید از علوم انسانی به حل مسائل بومی همت گمارد.

عضو آکادمی هنر و علوم آمریکا در پایان تأکید کرد: در عین اینکه علوم انسانی می تواند دارای اصول جهانشمول باشد، می تواند مورد تفسیرهای بومی و منطقه ای نیز قرار گیرد. در برخی حالات نیز برخی اصول علوم انسانی قابل تفسیر به مسائل بومی نیست.

کد مطلب 1500732

