به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب جلالی در تشریح عملکرد 9 ماهه اداره کل در حوزه آموزش گفت : از این مقدار آموزش 3 میلیون و 642 هزار و 116 نفر ساعت در مراکز ثابت دولتی و 4 میلیون و 171 هزار و 560 نفر – ساعت در آموزشگاه های آزاد بخش خصوصی صورت پذیرفته است.



مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان افزود : با هدف توانمند سازی نیروی کار انسانی به منظور کسب مهارت و آمادگی احراز شغل و انجام کسب و کار ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان در پایان 9 ماهه سال جاری و در بخشهای مختلف بیش از هفت میلیون و 500 هزار نفر - ساعت آموزش ارائه کرده است.

جلالی گفت : این آموزشها در بخشهای مختلف شامل مراکز ثابت آموزشی، آموزش در صنایع، جوار دانشگاه، سیار شهری، سیار روستایی، زندان، پادگان و آموزشگاه های آزاد بخش خصوصی صورت پذیرفته است.