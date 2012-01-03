آخرین تصاویر تظاهرات ضد سرمایه داری در آمریکا در سال نو میلادی

تنها چند روز از آغاز سال نو میلادی، هزاران نفر از مردم ایالت کالیفرنیا با سر دادن شعارهایی همچون "ما 99 درصد هستیم"، "حراج خانه ها را متوقف کنید" در اعتراض به نظام سرمایه داری، فقر، تورم و بیکاری در خیابانهای شهر پاسادنا تظاهرات کردند.

این تظاهرات که گفته می شود یکی از گسترده ترین تظاهرات علیه نظام سرمایه داری در دومین روز از سال نو میلادی بود، درحالی برگزار شد که مردم نیویورک یکشنبه گذشته در اعتراض به شکاف طبقاتی موجود در خیابانهای اطراف این پارک تجمع کرده و در جریان این تظاهرات 70 نفر بازداشت شدند.

جنبش تسخیر وال استریت هنگامی آغاز شد که گروهی از مردم در مرکز تجاری نیویورک در اعتراض به نابرابری های گسترده و فساد در سطوح بالا، تجمع کردند. با وجود مانع تراشی های پلیس و دستگیری‌های گسترده، جنبش "تصرف" اکنون به دیگر شهرهای بزرگ آمریکا نیز رسیده است.

این جنبش همچنین الهام بخش تظاهرات و اعتراضات مشابه در کشورهای مختلف جهان از جمله استرالیا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال بوده است. درهمین حال در کانادا، نیروهای پلیس روز چهارشنبه تعدادی از معترضان جنبش موسوم به تصرف تورنتو را بازداشت کردند.



