تمرین تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان برگزار نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان که توانست قهرمانی نیم فصل اول گروه دو را به دست بیاورد پس از یک هفته استراحت قرار بود عصر سه شنبه اولین جلسه تمرینی خود را برگزار کند که بازیکنان به دلیل عدم پرداخت مطالبات مالی حاضر به انجام تمرین نشدند.

بازیکنان در گفتگو با مدیرعامل باشگاه خواهان پرداخت مطالبات مالی و در صورت ناتوانایی باشگاه در پرداخت درخواست دریافت رضایت نامه داشتند.

تیم آلومینیوم هرمزگان پس از مصوبه دولت در خصوص محدودیت صنایع دولتی برای هزینه کرد در ورزش با مشکلات مالی روبرو شده است.

مدیران باشگاه آلومینیوم تا کنون سعی کرده اند تا با کمک گرفتن از مدیران استانی مشکلات مالی را مرتفع کنند که متاسفانه به غیر از کمک 300 میلیون تومانی استاندار هرمزگان و پرداخت مبلغی از سوی مجتمع آلومینیوم تا کنون کمکی از سوی صنایع و سازمانها به این تیم نشده است.

با گذشت نیمی از فصل جاری مسابقات 30 درصد قراردادهای مالی بازیکنان پرداخت شده این در حالی است که بسیاری از تیمهای مدعی و همتراز باشگاه آلومینیوم بیش از 50 درصد مطالبات بازیکنان خود را پرداخت کرده اند.

آلومینیوم با مربیگیری اکبر میثاقیان و بازیکنان مطرحی همچون نور محمدی، علی کریمی، بهمن طهماسبی و روشنگر خود از مدعیان صعود به لیگ برتر است.