نشست "اعتراضات به نظام سرمایه داری" در مهر برگزار شد

دکتر "پیروز مجتهدزاده" از کارشناسان مسائل بین المللی در لندن ، "مرتضی مکی" کارشناس ارشد مسائل اروپا و "حسین نجابت" رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس که به صورت تلفنی در این نشست شرکت کرد، از جمله این کارشناسان بودند.

در این نشست موضوعاتی از قبیل ماهیت معترضان به نظام سرمایه داری، ریشه های شکل گیری جنبش وال استریت و نحوه تعامل رسانه های خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

کارشناسان تاکید کردند اعتراضات به نظام سرمایه داری در آمریکا در سطوح مختلف افراد جامعه است و اگرچه دموکرات ها تلاش می کنند تا این اعتراضات را به نفع خود نشان دهند اما جنبشی که در ایالات متحده شکل گرفته، هنوز در نطفه است.

به گفته کارشناسان، جنبش حرکتی است که به دنبال تغییر مفاهیم در جامعه و تغییر قانون اساسی نظام حکومتی است که زمینه فلسفی دارد و در بعضی از مواقع به حزب تبدیل می شود، اما اعتراض واکنش طبیعی به ناملایمات در زندگی است که قصد آن تغییر رژیم یا حکومت است.

کارشناسان تاکید کردند: اعتراضات به نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکا یک اعتراض معمولی نیست و به نظر نمی رسد که به این زودی ها به ثمر برسد، اما نکته مهم این است که دامنه این اعتراضات آنقدر گسترده است که فعالان جنبش حتی در فضای مجازی نیز بسیار فعال هستند.

کارشناسان تاکید کردند: اعتراضات به نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکا به نظام اقتصادی حاکم، رفع ظلم و از بین بردن شکاف طبقاتی موجود است که همین موضوع سبب شده مردم به خیابانها آمده و بر ادامه تظاهرات خود تا رسیدن به اهدافشان تاکید کنند.

به گفته کارشناسان، در اعتراضات عصبانیت داریم، وقتی آتش عصبانیت شروع می شود در ابتدا تند و شعله ور است به همین خاطر اعتراضات به نظام سرمایه داری در بعضی از مواقع شدید و در بعضی از مواقع از شعله اعتراضات کم شد.

در ادامه این نشست نحوه تعامل رسانه های غربی به خصوص "بی بی سی" مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان اعلام کردند: در دموکراسی، رسانه دولتی نداریم، بی بی سی بزرگترین رسانه تصویری دنیا و رسانه رسمی بریتانیا است که طبق قوانین و مقررات رسمیت دارد.

مشروح این نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.