تهران و مازندران در صدر بیشترین بیماران سرفه در کشور قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه دوستی عصر سه شنبه در همایش سراسری و آموزشی بیماری سیاه سرفه در پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور گفت: از مجموع سه دانشگاه علوم پزشکی در استان تهران، حدود 81 مورد بیماری سیاه سرفه گزارش شده که در رده بعدی بیشترین موارد گزارش شده سیاه سرفه در میان استانهای کشور را شامل می شود.

وی افزود: مازندران با دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل، در سال جاری 67 مورد گزارش داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون، حدود 450 مورد بیماری سیاه سرفه از39 دانشگاه علوم پزشکی کشور به مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت گزارش شده که 10 درصد این تعداد مثبت و تحت درمان ویژه قرار گرفتند.

کارشناس مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت ادامه داد: تقویت نظام مراقبت سیاه سرفه به کمک انستیتو پاستور از سالهای گذشته آغاز شده و توانسته به طور کامل این بیماری را تحت کنترل داشته باشد.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون 9 مورد واکسن بیماریهای واگیردار شامل سل، مالاریا، هپاتیت در برنامه زمانی مشخص در گروههای سنی پایین جامعه تزریق می شود، گفت: با وجود بالا بودن آمار بیماری سیاه سرفه در مازندران، خوشبختانه این بیماری تحت کنترل بوده و موضوع حادی نیست.

فرهنگ بابا محمودی ادامه داد: متاسفانه اکنون پزشکان عمومی شناخت کمتری از علائم این بیماری دارند که باید بازنگری اساسی در اطلاع رسانی گسترده و آگاهی بخشی بیماری سیاه سرفه بعد از دو دهه مراقبت ویژه صورت گیرد.

وی برگزاری دوره های آموزشی سیاه سرفه به منظور شناسایی بیشتر پزشکان و متولیان حوزه درمانی با علائم، راههای شناسایی، تشخیصی، درمان و پیشگیری با این بیماری را ضروری خواند.