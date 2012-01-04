84 قطعه تاریخی نفیس در زنجان کشف شد

یحیی نقی‌زاده محجوب در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه این آثار متعلق به هزاره اول قبل از میلاد و برخی نیز متعلق به هزاره دوم قبل از میلاد است، افزود: این آثار بر اثر حفاری غی مجاز در یکی از محوطه های تاریخی در شهرستان ایجرود کشف و توسط حفاران غیرمجاز به صورت غیراستاندار و قاچاقاق نگهداری می شد توسط یگان ویژه حفاظت کشف شد.

وی این اشیا را شامل ظروف سفالی، تزئینات و زیورآلات مفرغی و شیشه ای عنوان کرد و افزود: اشیاء تاریخی کشف شده به اداره کل میراث فرهنگی منتقل شده است که از بعد کمی شامل 84 قطعه و از نظر کیفی بسیار سالم است و ظروف آئینی در خور توجه است.

نقی زاده با بیان اینکه این آثار قابلیت نمایش در موزه را دارد، افزود: اشیاء تاریخی کشف شده در مطالعات علمی مورد تاکید بوده و بخشی از حلقه های باستانشناسی استان و کشور را تکمیل می کند و در زمینه اشیاء موزه ای نیز مورد استفاده قرار می گیرید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان، اشیاء تاریخی کشف شده از بعد کمی و کیفی در استان بی نظیر عنوان کرد و افزود: این آثار در دهه مبارک فجر در موزه دارایی شهر زنجان در قالب عملکرد 10 ماهه یگان حفاظت میراث فرهنگی استان زنجان به نمایش گذاشته خواهد شد.

نقی زاده محجوب، با ارزیابی مطلوب از عملکرد یگان حفاظت از میراث فرهنگی استان زنجان، از کشف 392 قطعه اثر تاریخی در طی 10 ماهه سالجاری توسط این یگان خبر داد و تاکید کرد: این میزان کشف آثار تاریخی قاچاق در استان نشان از رشد چشمگیر و فعالیت گسترده نیروهای فعال یگان حفاظت میراث فرهنگی دارد.

وی با تاکید بر اینکه طبق تائید یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور از میراث فرهنگی، استان زنجان محل ناامنی برای قاچاقچیان و حفاران غیرمجاز است، ادامه داد: در طی 10 ماهه سالجاری 10 دستگاه فلزیاب از قاچاقچیان و حفاران غیرمجاز آثار تاریخی کشف و 40 قاچاقچی اشیاء تاریخی دستگیر شدند.