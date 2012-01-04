طرح بهسازی راههای روستایی البرز در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی با بیان مطلب فوق گفت: دراجرای این طرح راههای روستاهای آتشگاه ، برغان ، جارو ، دوروان ،نکوجار وحسن آباد بنا به درخواست ساکنان بهسازی خواهد شد.

وی ادامه داد: مقوله راه در استان البرز از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است که این امر، ضرورت اجرای پروژه های مفید و موثر راه و ترابری در این استان را بیش از پیش آشکار خواهد کرد.

افضلی افزود: استان البرز شامل چهار شهرستان کرج، طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد است و اجرای پروژه های راه و ترابری و راه روستایی و شهری در همه این شهرستانها با همکاری دستگاه های ذیربط دنبال می شود.

معاون استاندارالبرز اظهارداشت: دولت سعی کرده است تا با توجه بیشتر به روستاها از مهاجرت روستائیان به شهر ها جلوگیری کند و این اتفاق در استان البرز و شهرستان کرج روی داده است.

وی افزود: دولت با تامین مسکن مناسب، توسعه زیر ساختها و مشاغل روستائی و توسعه شاخص های روستائی موجب کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها و جلوگیری از حاشیه نشینی در کلانشهرهایی همچون کرج شده است.

وی داشتن پتانسیل بالقوه در روستاهای استان البرز را یک مزیت دانسته و اظهار داشت: وجود پتانسیل های بالقوه اعم از کشاورزی ، گردشگری ، صنایع دستی ، مشاغل خانگی ، صنایع تبدیلی را برای استان فرصتی مغتنم است که می بایست برای ایجاد اشتغال در استان البرز از آن استفاده کرد.