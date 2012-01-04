ماهیت نظام جمهوری اسلامی دینی و فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر افزود: دهه فجر یک ماه ماندگار برای ملت است و باید در راستای ارج نهادن به این ماه برنامه ها به صورت عالی اجرا شود.

وی ادامه داد: اجرای برنامه های دهه فجر خودباوری و آگاهی نسل جوان را به دنبال دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان تاکید کرد: در راستای اجرای برنامه های دهه فجر باید کمیته های مشخص شده تلاش لازم را در دستور کار قرار دهند.

حجت الاسلام دشتکی افزود: در حال حاضر نگاه دشمن به نظام جمهوری اسلامی است که در این راستا باید در بهمن ماه مردم با حضور خود در راهپیمایی 22 بهمن عزت ایران را نشان دهند.

وی یادآور شد: دشمن با هجمه های فرهنگی درصدد از بین بردن وحدت در بین مردم ایران است ولی با رهنمودها و مدیریت مقام معظم رهبری توطئه های دشمن خنثی می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی زنجان گفت : برنامه ها باید بهتر از سالهای گذشته اجرا شود.

در ادامه این جلسه مدیر کل تربیت بدنی زنجان از برگزاری مسابقات بین اللملی داخل سالن سنگنوردی در استان خبر داد و گفت: از 12 تا 17 بهمن ماه این مسابقه برگزار می شود .

رحمانی افزود: در این مسابقات 400 ورزشکار از پنج کشور جهان حضور دارند.