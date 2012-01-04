تجمع کارگران کشت و صنعت در فرمانداری/ بلاتکلیفی کارگران را رنج می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه کشت و صنعت شمال به عنوان بزرگ‌ ترین واحد تولید کننده روغن مایع و نباتی خاورمیانه در مازندران هفته ها است که به دلیل پرونده مالی سرمایه گذار اصلی آن با تعطیلی مواجه شده است.

در حال حاضر قوه قضائیه و کمیسیون اصل 90 مجلس پرونده کارخانه کشت و صنعت شمال را در دست بررسی قرار داده و تولید این کارخانه در روزهای اخیر متوقف و کارگران از کار بیکار شدند.

تعداد زیادی از کارگران کشت و صنعت شمال روز سه شنبه با تجمع در فرمانداری میاندرود، خواستار رسیدگی مسئولات به وضعیت تعطیلی این کارخانه شدند.

یکی از کارگران کارخانه کشت و صنعت شمال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیکاری وبلاتکلیفی، کارگران کارخانه را رنج می دهد.

وی گفت: چند روز گذشته روبه روی استانداری مازندران تجمع کردیم اما هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی نشد.

کارگر با سابقه کشت و صنعت شمال اظهار داشت: پنج سال قبل هر ماه 4.5 کیلوگرم روغن برای هر پرسنل به صورت ثابت و در اعیاد مبلغی به عنوان هدیه به کارگران پرداخت می شد اما در این پنج سال با مدیریت جدید این موارد وجود ندارد.

کارگر دیگر کشت و صنعت شمال ابراز داشت: اضافه کاری بر مبنای نیاز کارگر داده می شد اما اکنون جو کاری به شدت مسموم بوده به طوری که روابط بین مدیران و کارگران کمرنگ است.

وی ادامه داد: پنج سال قبل با 1400 پرسنل کارخانه در روز 700 تن تولید داشت اما اکنون با زور و فشار مدیران و تنها با داشتن 750 کارگر روزانه 1000تن خروجی تولید است.

این کارگران به سبب مشکلی که در سالهای قبل بوجود آمده بود و معترضان اخراج شده بودند حاضر به فاش شدن نامشان نشدند.آنها حدود 45 روز است که حقوقی دریافت نکرده اند.

کارگر دیگر با اشاره به اینکه 15 سال سابقه خدمت در این کارخانه دارد گفت: هم اکنون 45 روز است که حقوقی دریافت نکرده ام و بدتر ازآن هم این است که هیچ کس پاسخگوی ما نیست.

وی با اشاره به اینکه مواد اولیه و دستگاه های قسمت مارگارین با تریلی به مکان دیگری منتقل شده است افزود: حتی ورق های حلبی را هم که برای ساخت قوطی روغن استفاده می شود به جای دیگری برده اند.

مشکلات ناشی از مدیریت بد کارخانه است

وی ادامه داد: کارخانه کشت و صنعت ساری برای تولید و تهیه مواد اولیه هیچ مشکلی ندارد اما این مدیریت ضعیف کارخانه است که ما را گرفتار مشکلات کرده است.

این کارگر با سابقه گفت: شنیده های کارگران حکایت از دریافت وام های کلان توسط شخص آقای مدلل و سرمایه گذاری در بخش دیگری دارد.



وی با بیان اینکه مستاجر است افزود: چه کسی جواب صاحبخانه و زن و فرزند مرا باید بدهد؟

کارگران از سردرگمی و بلا تکلیفی رنج می برند

کارگر دیگری با توضیح اینکه در حال حاضر سالهای آخر خدمتش را سپری می کند گفت: سردرگمی و معلق بودن کار کارخانه ، علت اصلی اعتراض و تحصن کارگران است.

وی گفت: هنوز به ما نگفته که تا چه ماهی و چه روزی وضع به همین منوال است و ما تکلیف خود را نمی دانیم.

وی ادامه داد: سالهای قبل که عده ای اعتراض کردند با انتخاب نماینده از بین کارگران برای رفع مشکل، آنها را اخراج کردند و قضیه خاتمه یافت.

وی افزود: درخواست ما از مسئولان استان و کشور این است که به داد ما قشرهای ضعیف جامعه برسند.

این کارگر با ابراز نگرانی از وضع به وجود آمده گفت: اگر عده ای اختلاس کرده اند چرا ما باید تاوان کار آنها را پس بدهیم.

مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال با مساحتی بالغ بر 30 هکتار در منطقه سر سبز دشت ناز مازندران در کیلومتر 15 جاده ساری به نکا در شهرستان میاندرود واقع است.