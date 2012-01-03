تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه چهاردهم دی‌ماه سال 1390 مصادف است با دهم صفر سال 1433 هجری قمری و چهارم ژانویه سال 2012 میلادی.

- تورنمنت چهارجانبه فوتبال ابوظبی امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* ایران - امارات، ساعت 15:30، ورزشگاه خلیفه باشگاه العین امارات

* ژاپن - قطر، ساعت 18، ورزشگاه خلیفه باشگاه العین امارات

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* بارسلونا - اوساسونا

* سوسیه‌داد - مایورکا

- هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌‍شود:

* سایپا البرز - کاله مازندران

* مناطق نفت خیز - گیتی‌پسند اصفهان

* نوین کشاورز - پیکان تهران

* پیشگامان کویر - باریج اسانس

* آلومینیوم المهدی - میزان خراسان

* هاوش گنبد - شهرداری تبریز

* کرمان - شهرداری ارومیه