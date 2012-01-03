۱۴ دی ۱۳۹۰، ۰:۱۱

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور و آغاز تورنمنت چهارجانبه ابوظبی با حضور تیم فوتبال نوجوانان ایران از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه چهاردهم دی‌ماه سال 1390 مصادف است با دهم صفر سال 1433 هجری قمری و چهارم ژانویه سال 2012 میلادی.

- تورنمنت چهارجانبه فوتبال ابوظبی امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* ایران - امارات، ساعت 15:30، ورزشگاه خلیفه باشگاه العین امارات
* ژاپن - قطر، ساعت 18، ورزشگاه خلیفه باشگاه العین امارات

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* بارسلونا - اوساسونا
* سوسیه‌داد - مایورکا

- هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌‍شود:
* سایپا البرز - کاله مازندران
* مناطق نفت خیز - گیتی‌پسند اصفهان
* نوین کشاورز - پیکان تهران
* پیشگامان کویر - باریج اسانس
* آلومینیوم المهدی - میزان خراسان
* هاوش گنبد - شهرداری تبریز
* کرمان - شهرداری ارومیه

