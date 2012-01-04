شهرک صنعتی آب شرب کازرون را تهدید می کند/ فاصله تا بیمارستان هزار متر

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ایجاد شهرک صنعتی در شمال شهرستان کازرون فارس دوستداران محیط زیست و کارشناسان امر نگرانیهایی را نسبت به تبعات این کار در حوزه محیط زیست مطرح کردند.

در این رابطه مدیر عامل وقت آبفای استان فارس نیز طی نامه ای نسبت به مشکلات ایجاد شهرک صنعتی در این منطقه خبر داده بود.

در این نامه اعلام شده بود که با احداث این شهرک، در سالهای آتی آب شرب کازرون مورد تهدید آلودگی قرار خواهد گرفت.

یک فعال محیط زیست در رابطه با احداث این شهرک صنعتی در کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه مدیر عامل آبفای فارس در خصوص احداث در این منطقه بیان کرد: تمام مسئولان با احداث این شهرک صنعتی در شمال شهر کازرون مخالف هستند و شورای شهر و محیط زیست نیز اعلام کرده اند که این شهرک صنعتی در بالای سفره های آب زیرزمینی است و مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

علی اکبر کاظمینی ادامه داد: بر اساس اندازه گیریهای صورت گرفته، فاصله این شهرک با تنها بیمارستان کازرون یک هزار و 51 متر، تا چاه های آب شرب یک هزار و 41 متر و منازل مسکونی یک هزار و 68 متر است.

وی با بیان اینکه باید احداث این شهرک متوقف و به مکانی دیگری منتقل شود، افزود: تمام مسئولان محیط زیست نظر موافقت دارند که شهرک صنعتی مذکور نباید در این مکان احداث شود.

دبیر موسسه 13 فروردین تصریح کرد: مسئولان امر تاکید دارند که برای این شهرک تصفیه خانه در نظر خواهند گرفت اما باید در نظر داشت که با احداث تصفیه خانه نیز نمی توان آب غیر شرب را به آب شرب تبدیل کرد و فقط برای مصارف کشاورزی آن هم با تصفیه انجام می شود.

کاظمینی تاکید کرد: بر اساس نظریه کارشناسان، با احداث این شهرک آب شرب به طور کامل آلوده خواهد شد و مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه آب بوشهر نیز از کازرون تامین می شود، نیز گفت: به دنبال احداث این شهرک 18 حلقه چاه آلوده خواهد شد و به طور قطع با توجه به استفاده مردم بوشهر از آب کازرون تهدیداتی نیز متوجه مردم این استان خواهد شد.

عملیات ساخت شهرک صنعتی

دبیر موسسه 13 فروردین عنوان کرد: مسئولان احداث این شهرک ادعا دارند که تاکنون 2.5 میلیارد تومان هزینه شده در صورتیکه تسطیح خیابان و ایجاد چند پایه برق بدون کابل و سیم به 2.5 میلیارد تومان هزینه نیاز ندارد که به طور حتم ادعای آنها قابل بررسی است.

وی ادامه داد: فرض را بر این می گیریم که 2.5 میلیارد تومان تاکنون برای احداث این شهرک هزینه شده باشد اما این هزینه در مقابل هزینه های آلوده شدن آب آنقدر پایین است که می توان از آن صرفه نظر کرد زیرا اگر آبها آلوده شوند چه کسی می خواهد پاسخگو باشد.

کاظمینی یادآور شد: در سال 79 برخی قصد ساخت مسکن در اطراف این چاه ها را داشتند که مدیر وقت محیط زیست اعلام کرده با توجه به اینکه چاه های آب در بالادست این منطقه قرار دارند فقط می توان با درختکاری به عنوان پارک جنگلی از آن استفاده کرد و این موضوع نیز نشانگر حساسیت احداث شهرک صنعتی در منطقه مذکور است.

این فعال محیط زیست بیان کرد: مردم مخالف احداث این شهرک هستند اما این بدان معنا نیست که با صنعت مخالف هستیم بلکه باید مکان یابی دقیقی صورت گیرد که نه آلودگی هوایی و نه آلودگی فاضلاب را به دنبال داشته باشد.

وی بابیان اینکه توان اکولو‍ژیکی منطقه به دلیل فقدان بارندگی پایین آمده، گفت: اگر این چاه های آهکی از بین برود با صدها میلیارد تومان هزینه نمی توان آنها را احیا کرد.

به گزارش مهر، با توجه به نظرات کارشناسان به نظر می رسد که باید در ساخت این شهرک صنعتی تجدید نظر صورت گیرد تا مبادا مشکلات زیستی و بحرانهای مختلفی را برای شهرستان کازرون ایجاد کند.