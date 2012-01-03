رنج بیکران در تبریز مه آلود/ نفسهایی که به شماره می افتد

به گزارش خبرنگار مهر، از تقریباً یک ماه قبل، مه غلیظ در پیرامون شهرها و غبار محلی در شهرهای پرجمعیت و صنعتی مانند تبریز علاوه بر اینکه صبح مردمان این استان را متفاوت کرده، وضعیتی خاص در مقایسه با روزهای عادی نیز برای آذربایجان شرقی ایجاد کرده است.

در این بین هر از گاهی همراهی آلاینده های خطرناک با غبار محلی و مه غلیظ به تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی انجامیده و به طور متناوب شماری از پروازهای فرودگاه بین المللی تبریز را لغو و یا به تاخیر انداخته است.

در حالی تداوم مه غلیظ و غبار محلی در پهنه آسمان آذربایجان شرقی بی سابقه ارزیابی شده است که کارشناسان می گویند استقرار مه به علت افزایش رطوبت، پایداری جو و برودت هواست و تا زمانی که گرمای لازم در سطح زمین وجود نداشته باشد و یا جریان باد ضعیف باشد، تداوم خواهد داشت.

سابقه کم استمرار مه و غبار محلی

یک کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: استمرار پدیده مه غلیظ و غبار محلی در سطح این استان در مقایسه با سال های گذشته کم سابقه بوده است.

حسن طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به برودت هوا و پایداری جو، مه غلیظ و غبار محلی به تناوب در تبریز و سایر شهرهای آذربایجان شرقی شکل می گیرد که در قیاس با سال های قبل تداوم بیشتری را نشان می دهد.

وی افزود: در سال های گذشته مه و غبار محلی بیشتر در فصل زمستان روی می داد اما امسال با سرد شدن زودهنگام هوا و نیز پایدار شدن جو، مردم آذربایجان شرقی زودتر از سال های قبل این پدیده ها را تجربه می کنند.

این کارشناس هواشناسی گفت: از مه تشکیل شده با شرایط مزبور بارش های پراکنده موسوم به "سوزنک های یخی" حاصل می شود که بیشتر در جاده ها و ارتفاعات، قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه نزول این سوزنک های یخی در حدی نیست که بتوان به آن عنوان "بارش" اطلاق کرد، گفت: این سوزنک ها که در هاله نورانی پیرامون چراغ ها به خوبی قابل مشاهده اند اغلب تا رسیدن به زمین تبخیر می شوند.

طهماسبی افزود: غبار محلی نیز که متشکل از ذرات معلق هوا و رطوبت جو است در روزهای گذشته به شکل مستمر در آسمان تبریز وجود داشته و گاهی به خاطر رخ دادن پدیده هایی مانند وارونگی، با آلاینده های موجود در جو، مخلوط و هوای شهر را تحت تاثیر خود قرار داده است.

مه و حیات گونه های گیاهی

مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی نیز در خصوص تاثیر مه بر حیات گونه های گیاهی به ویژه در سطح ارتفاعات و پیرامون شهرها گفت: مه با توجه به داشتن بخار آب، جو را نسبتاً تلطیف کرده و از این حیث می تواند به عنوان پدیده ای مثبت برای حیات گیاهان قلمداد شود.

بیوک رئیسی به خبرنگار مهر گفت: آنچه که می تواند زیست گیاهان را به مخاطره بیاندازد مخلوط شدن ذرات آلاینده حاصل از فعالیت کارخانجات صنعتی مانند نیروگاه ها با رطوبت هواست که حتی قادر است باران اسیدی تولید کند.

وی افزود: بروز این پدیده می تواند بر دستگاه تنفسی انسان نیز تاثیر سوء گذاشته و در دراز مدت عوارضی را به وجود آورد که البته این مشکلات در افرادی که دارای بیماری های زمینه ای مانند آسم هستند آسیب بیشتری وارد می کند.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: روی دادن پدیده غبار محلی در شرایط پایداری هوا و وارونگی جو به خصوص در تبریز که در حصار کوه های "عون بن علی" از شمال، "سهند" از جنوب و "بیلانکوه" از شرق قرار گرفته است می تواند آلایندگی را افزایش دهد.

پیامدهای مثبت و منفی مه بر گیاهان

یک عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز هم در این باره گفت: درباره پیامدهای مثبت و منفی پدیده مه بر روی گیاهان تحقیقی صورت نگرفته و نمی توان به درستی در این باره اظهار نظر کرد.

علی اکبر رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مه، ابر سطح زمین است و اگر گیاهان حالت فعال داشته باشند می توانند این رطوبت را جذب کنند ولی برای صحبت کردن در این خصوص نمی توان بدون تحقیق، اظهار نظر کرد.

وی افزود: تداوم مه غلیظ در جاده ها و غبار محلی در سطح شهرهای پرجمعیت آذربایجان شرقی بیشتر از زمان نرمال است ولی درباره پیامدهای مثبت و منفی آن تحقیق علمی صورت نگرفته و نمی توان در این باره اظهارنظر کرد.

این استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز افزود: شکل گیری مه هنگام حاکم بودن برودت دما، رطوبت بالا و پایداری جو به ویژه در مناطق کوهستانی و صبحگاهان طبیعی است اما به نظر می رسد آذربایجان شرقی در حال تجربه کردن این پدیده در شکل غیرطبیعی آن از نظر تداوم استقرار این پدیده هاست.

یک عضو دیگر هیئت علمی دانشگاه تبریز هم با بیان اینکه پدیده مه و یا غبار محلی پدیده هایی کوچک مقیاس بوده و اطلاعات درستی درباره آنها در دست نیست، اظهار داشت: امکان انجام کار تحقیقاتی بخاطر نبود داده های مورد نیاز علمی میسر نیست و اظهار نظر در این خصوص باید با اتکا به اطلاعات ایستگاه های سینوپتیک باشد که می تواند برخی مسایل را روشن کند.

سعید جهانبخش به خبرنگار مهر گفت: علت تداوم پدیده مه، استمرار برودت هوا و نبود گرمایش لازم در سطح زمین است ضمن اینکه موقع نبود جریان باد امکان جابجا شدن لایه مه وجود ندارد.

وی درباره تاثیر این پدیده بر روی گیاهان گفت: با توجه به اینکه در فصل پائیز یا زمستان گیاهان فعال نبوده و یا نیاز آبی کمی دارند مه، چندان نمی تواند مفید باشد ولی در هر صورت می تواند به عنوان یک منبع رطوبتی، جذب محیط و گیاهان شود.

این استاد جغرافیای طبیعی اضافه کرد: اثر سوء مه زمانی مشاهده می شود که به علت برودت شدید هوا رطوبت سطح گیاهان به کریستال های یخی تبدیل شوند که می تواند سلول های گیاهان را متلاشی کند.

وی گفت: البته در جنگل ها و برخی مناطق دارای پوشش گیاهی انبوه، مه و شبنم مهم ترین منبع تامین رطوبت گیاهان و درختان است.

وی افزود: آثار منفی مه معمولا معطوف به کاهش دید و به دنبال آن بروز تصادفات ارضی و آسیب دیدگی احتمالی شهروندان در کنار افزایش تصادفات خودروها در محورهای مواصلاتی است.

جهانبخش افزود: مه غلیظ آثار منفی مانند اکسید کردن سازه ها و ابنیه فلزی، فرسایش نمای ساختمان ها و تسریع در تخریب آثار باستانی و تاریخی دارد .

این عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز گفت: مه غلیظ و غبار محلی در آذربایجان شرقی طی سال جاری نسبت به سال قبل افزایش دارد و علت آن مربوط به افزایش هسته های تراکم در محیط های شهری به واسطه رشد آلاینده های حاصل از فعالیت منابع متحرک نظیر خودروها و منابع ساکن نظیر کارخانه ها و منازل است.