اولین کلاس آموزش قوانین جدید داوری در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اسماعیلی گفت: فدراسیون جهانی کاراتهوشورای داوری این فدراسیون با هدف هرچه جذاب وپرتحرک ترشدن مسابقات کومیته وهمچنین درک وفهم صحیح تماشاچیان ازنحوه رد وبدل شدن تکنیک واعطای امتیاز به ورزشکاران از سوی داورتغییرات گسترده ای درقوانین ونحوه برگزاری مسابقات کومیته اعمال کرده که این تغییرات پویایی وتحرک مسابقه دهندگان وهمچنین تنوع تکنیکهای ردوبدل شده ازسوی آنها رادرطول مسابقه به همراه دارد.

وی افزود: با حمایتهای هیئت کاراته باردیگراستان فارس درزمینه داوری درکشور پیش تازشده وبرای اولین باردر کشور روز جمعه شانزدهم دی ماه برگزارکننده کلاس آموزش این قوانین وتغییرات انجام پذیرفته درنحوه برگزاری مسابقات خواهدبود.

مسئول کومیته دوران هیئت کاراته استان فارس بااشاره به برگزاری کلاس وآزمون ارتقای کشوری داوری تادرجه درروز29 و30 دی ماه درشیرازافزود: به همت هیئت کاراته استان وحمایت فدراسیون کاراته وشورای داوران این فدراسیون این کلاس پس از سه سال درشیرازبرگزارخواهدشد.

وی با تاکید براهمییت اخذ مجوزبرگزاری این کلاس درشیراز، تلاشهای هیئت کاراته رادراین زمینه ستود وادامه داد: برگزاری کلاس آموزش قوانین جدید دو هفته پیش ازبرگزاری آزمون ارتقای این فرصت را برای داوران فراهم می کند تا دراین دوره زمانی ضمن تمرین تغییرات ایجادشده خودرابرای موفقیت درآزمون ارتقای آماده کنند.

مسئول کمیته داوران هیئت کاراته بیسج کشورازچانه زنی وتوافق برسراعزام داوران استان فارس برای قضاوت درمسابقات لیگ،سوپرلیگ ومسابقات انتخابی تیم ملی خبردادوافزود:با توافقی که میان هیات کاراته و مسئولان کمیته داوران فدراسیون کاراته صورت گرفته است مقررگردیده دونفرازدوران مردودونفرازداوران زن موفق درکلاس ارتقای برای قضاوت درمسابقات آتی به فدراسیون کاراته معرفی شوند.

اسماعیلی نویداعزام داوران استان فارس به کلینک آسیایی را نیز داد وافزود: بنا داریم تا موفق ترین داوراستان فارس را که دارای شرایط شرکت درکلینیک داوری آسیا است به فدراسیون کاراته معرفی کنیم.

وی همکاری نزدیک داوران با هیئت کاراته را مهم ترین مولفه انتخاب داوران برتراستان عنوان کرد.

اسماعیلی به تمامی مربیان وکاراته کاهای استان توصیه کرد تادرکلاس آموزش قوانین جدیدکه جمعه شانزدهم دی ماه درشیرازبرگزارمی شود شرکت کنند.

وی دراین خصوص افزود: درپیش بودن مسابقات قهرمانی کشورانتخابی تیم ملی و برگزاری این مسابقات طبق قوانین جدیداین ضرورت راایجادمی کند تا مربیان و کاراته کاها ازتغییرات صورت گرفته کاملا آگاه باشندتاخدای ناکرده به دلیل جهل به قانون و ناآشنایی با مقررات جدید حقی ازآنها ضایع نشود.

رییس کمیته داوران هیئت کاراته استان دربخش دیگری از سخنان خود ازحسن نظرفدراسیون کاراته و منوچهرمحمدیان رئیس کمیته داوران این فدراسیون به استان فارس تقدیرکرد وافزود:اعطای امتیازبرگزاری این کلاس به استان فارس می توانند نقطه عطفی نه تنها برای داوری کاراته استان فارس بلکه برای تمامی استانهای جنوب کشور باشد.

اسماعیلی با تاکید مجددبراهمیت این کلاس واخذ مجورآن برلزوم همکاری مربیان وداوران با هیئت افزود: این کلاس فرصت بسیارمناسبی برای یک دست شدن داوران استان خواهدبود.

کلاس آموزش قوانین جدید داوری کاراته صبح روزجمعه 16دی ماه جاری ازساعت هشت صبح درتالارآزادی واقع درپارک آزادی دردوبخش تئوری وعملی برگزارخواهد شد.