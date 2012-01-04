عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

شمال آفریقا



- یوسف المنقوش رسما به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک نیروهای مسلح لیبی منصوب شد.



- سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد جفری فلتمن معاون وزیر امور خارجه این کشور برای بررسی روابط دوجانبه با مقامات مصری وارد قاهره می شود.



- حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر اعلام کرد در اولین روز از مرحله سوم انتخابات پارلمانی مصر، 35 آرا را به دست آورده است.



- عمر البشیر رئیس جمهوری سودان اعلام کرد شریعت اسلامی منبع اصلی قانون اساسی آینده خواهد بود.



- واشنگتن از بروز درگیریها در لیبی ابراز نگرانی کرد و پیشنهاد کمک به شورای انتقالی داد.



- جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا و رئیس مرکز بین المللی کارتر هفته آینده برای پیگیری روند انتخابات مصر وارد این کشور خواهد شد.



آمریکا و اروپا



- اتحادیه اروپا، صهیونیستها و تشکیلات خودگردان فلسطین را به ادامه مذاکرات سازش فرا خواند.



- یکصد روزنامه ایتالیایی در پی قطع یارانه های دولتی، با خطر بسته شدن روبرو شده اند.



- هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد سوریه به تعهدات خود در قبال اتحادیه عرب عمل نمی کند.



- پلیس نیویورک بار دیگر با حمله به معترضان وال استریت، شماری از آنها را بازداشت کرد.



خاورمیانه

- ائتلاف دولت قانون تاکید کرد طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق تا زمانی که بیگناهی اش اثبات نشود، از شرکت در تمام کنفرانسها و نشستها محروم خواهد شد.



- یک مسئول تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد مذاکراتی که روز سه شنبه میان فلسطینی ها و صهیونیستها در امان پایتخت اردن برگزار شد، هیچ نتیجه ای نداشت.



- یک زن بحرینی در زندان بر اثر شدت مسمومیت ناشی از گاز اشک آوری که نیروهای امنیتی رژیم استفاده کرده بودند، به شهادت رسید.



- حسین الاسدی از اعضای ائتلاف دولت قانون، با انتقاد از جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به سبب میزبانی از الهاشمی متهم به حمایت از تروریسم اعلام کرد طالبانی به سبب پناه دادن به الهاشمی، مشمول ماده چهارم تروریسم است.



- رژیم صهیونیستی، ساخت 300 واحد مسکونی جدید در شهرکهای صهیونیست نشین واقع در قدس شرقی را تصویب کرد.