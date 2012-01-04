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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۸:۴۵

مراکز مشاوره استان همدان ساماندهی می‌شوند

مراکز مشاوره استان همدان ساماندهی می‌شوند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان گفت: تا پایان سال جاری مراکز مشاوره استان همدان ساماندهی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رستنده در کمیته تخصصی بانوان و خانواده استان همدان گفت: یکی از معضلات استان همدان وجود مراکز مشاوره بدون صلاحیت است.

رستنده عنوان کرد: موازی کاری و بخشی نگری در خصوص مراکز مشاوره از جمله آسیب‌های جدی است که باید ساماندهی شده و سهم دستگاه‌ها در راه‌اندازی مراکز قانونی مشاوره مشخص شود.

وی افزود: در مراکز مشاوره باید افرادی با مدرک حداقل کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کارمشغول به کار باشند و طبق تأیید مراکز مسئول در خصوص ارائه خدمات مشاوره به مراجعان اقدام کنند.

رستنده با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز مشاوره به صورت غیرقانونی دایر شده‌اند و باید سریعتر جمع‌آوری شوند، گفت: سازمان آموزش و پرورش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی و سازمان تبلیغات اسلامی مجوز ایجاد مراکز مشاوره بخش خصوصی را صادر می کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان با بیان این که یکی از محورهای طرح تحول اجتماعی تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده است، افزود: باید از ظرفیت دانشگاه‌های استان همدان در کارگروه‌های خانواده به عنوان اتاق فکر استفاده کرد.

وی اعتیاد، طلاق و خودکشی را از جمله آسیب‌های شایع استان همدان دانست و گفت: بر اساس اطلس اجتماعی، استان همدان در خصوص آمار خودکشی وضعیت خوبی ندارد و تا پایان سال 88، 53 درصد خودکشی‌ها متعلق به زنان و 47 درصد متعلق به مردان بوده است.

رستنده با بیان اینکه تهیه اطلس اجتماعی هر شهرستان اقدام مناسبی بود، گفت: بر اساس این اطلس آسیب‌های مهم اجتماعی هر شهرستان رصد به موقع برای رفع آن اقدام می شود.

کد مطلب 1500772

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