آموزش مهارتهای زندگی به جوانان آمار طلاق را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه رضا قلی زاده در کمیته تخصصی زنان و خانواده استان همدان افزود: براساس برنامه، دولت باید در برنامه پنج ساله تا سال 1404 میزان طلاق را در هر هزار نفر به یک نفر برساند.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش و ارتقا سطح آگاهی در جامعه اظهار داشت: یکی از ضرورت های اساسی کاهش طلاق در جامعه ارائه آموزش های لازم قبل و بعد از ازدواج به زوج ها است.

وی همچنین گفت: ارتقا و شناخت مهارت های زندگی در خانواده ها براساس آموزه های اسلامی و ایرانی از اهداف امور بانوان استانداری همدان در سند کاهش طلاق است.

قلی زاده اضافه کرد: زمینه سازی تبلور استعدادها و توانمندی های روانی، عاطفی و اجتماعی اعضای خانواده و تأمین رفاه اجتماعی و توسعه و تقویت ارائه خدمات به خانواده های آسیب پذیر از دیگر سیاست های ترسیم شده در این سند است.

مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده استانداری همدان با بیان اینکه آمار ازدواج در استان همدان کاهش دارد، گفت: باید با کمک خیرین، ازدواج آسان و پایدار در همدان فرهنگسازی شود.

پروانه رضاقلی زاده همچنین با اشاره به اینکه باید مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده راه اندازی شود، گفت: طبق برنامه‌ریزی باید مشخص کرد که تا پایان سال جاری چه تعداد افراد به مراکز مشاوره مراجعه کرده و به چه میزان این مراکز از مشکلات و آسیب‌های خانواده کم کرده اند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری همدانتاکید کرد: باید گزارش دقیقی از سهم مشاوره در دستگاه های مختلف اجرایی نظیر دادگستری و نیروی انتظامی در بحث طلاق و نقش و تاثیرات آن در کاهش این آسیب اجتماعی تهیه شود.