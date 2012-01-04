ابراهیم خدایار نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به تازگی قرارداد انتشار نتایج این پروژه با مرکز مطالعات وزارت امور خارجه امضا شد و قرار است این مرکز حاصل این طرح تحقیقاتی را که حدود 5 سال زمان برد، منتشر کند. آنچه منتشر خواهد شد، در واقع کتابشناسی توصیفی آسیای مرکزی از ابتدای قرن بیستم تا سال 2010 میلادی است.
وی افزود: مطالبی که تا به حال جمعآوری شدهاند، نتیجه سعی و تلاش چندساله گروهی است که در این پروژه همکاری داشتند و مطالب را به صورت تدریجی در زمینه کتاب، مقاله، رساله، پایاننامههای دانشجویی و ... جمعآوری کردند. اسنادی که پژوهشگران ایرانی و خارجی درباره موضوع مورد نظر، به زبان فارسی منتشر کردهاند، هم در سبد جمعآوری و تدوین این طرح بوده است.
خدایار ادامه داد: از هر مقاله یا مطلبی، چکیدهای به حجم 200 تا 300 کلمه در این مجموعه درج شده است و یک مقدمه تحلیلی هم درباره این فعالیت کتابشناسی اضافه شده است که چند قسمت دارد. یک قسمت آن درباره آسیای مرکزی و شکلگیری کشورهای 5 گانه ماوراءالنهر است. بخشهای دیگر این مقدمه هم درباره تسخیر این کشورها توسط روسیه و جداشدنشان از ایران، دوران استقلالشان و در ادامه، تحلیل کمی اسناد و مدارک تاریخی است.
این پژوهشگر گفت: در این مجموعه میتوان رویکرد محققان و پژوهشگران ایرانی را نسبت به مقطع تاریخی جدایی این کشورها تا فروپاشی روسیه را هم به خوبی دید. مجموع تحقیقات در حجمی 900 تا هزار صفحه جا خواهد گرفت که شاید به صورت تک جلد و یا به صورت 2 کتاب منتشر شود. البته این مسائل در مرحله بعدی قرار دارند چون هنوز تعدادی از اسناد سالهای اخیر باقی ماندهاند که باید در این مجموعه وارد شوند.
مولف کتاب «دعا در مثنوی» افزود: حوزه کتابشناسی اگر در ظاهر سهل و آسان باشد، در باطن و هنگامی که مشغول آن میشویم، بسیار دشوار و سخت است. به همین دلیل به حوصله و زمان زیادی نیاز دارد و این پروژه هم که 5 سال طول کشیده است، نمونهای از این مدعی است. نکتهای که باید اضافه کنم این است که این حاصل این طرح، علاوه بر مجلد یا مجلدات مکتوب، یک نرمافزار است که برای آن طراحی شده است. جستجوی چکیده مقالات با استفاده از این نرمافزار بسیار ساده و آسان است.
وی گفت: بنابراین اگر محققی بخواهد مثلاً درباره مسائل ادبی ازبکستان در ایران، مقالاتی را جستجو کند، میتواند از این نرمافزار استفاده کند که حاوی همه مطالب در نسخه مکتوب خواهد بود. نسخه نرمافزاری کتابشناسی توصیفی آسیای مرکزی در کنار نسخه مکتوب آن عرضه میشود. هنوز نام قطعی برای کتابی که قرار است حاصل این پروژه باشد، انتخاب نشده است، ولی عنوان کلی و فعلی آن «کتابشناسی توصیفی آسیای مرکزی از ابتدای قرن بیستم تا سال 2010» است. عنوان نهایی هم فاصله چندانی با این مفهوم نخواهد داشت.
