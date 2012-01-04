به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی که صبح سهشنبه 13 دی برای رونمایی از دو کتاب با موضوع فتنه 88 به نامهای «تهاجم خاموش» و «نفاق» به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رفته بود، برای نخستین بار و طی یک سالی که از آغاز رکود در موسسه نمایشگاههای فرهنگی به دلیل نداشتن هیئت مدیره میگذرد، درباره وضعیت این موسسه توضیح داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که «موسسه نمایشگاههای که فرهنگی قریب یک سال است بدون هیئت مدیره به فعالیتش ادامه میدهد، کی از این وضعیت مبهم خارج میشود؟» تنها به ذکر این جمله که «همین هفته هیئت مدیره این موسسه اعلام میشوند» اکتفا کرد و در این باره توضیح بیشتری نداد.
اعضای هیئت امنای موسسه نمایشگاههای فرهنگی با حکم وزیر ارشاد منصوب میشوند. این موسسه در حال حاضر دارای هیئت امنا اما فاقد هیئت مدیره است.
نخستین اظهار نظر سیدمحمد حسینی درباره وضعیت موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در حالی است که رقم بدهی این موسسه برای انجام فعالیتهایش تاکنون از یک میلیارد تومان فراتر رفته است.
وزیر ارشاد در شرایطی وعده معرفی اعضای هیئت مدیره موسسه نمایشگاههای فرهنگی را داد که وعدههای مشابه معاون وی در امور فرهنگی، محقق نشده است.
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