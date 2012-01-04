تب موش در فیلیپین شیوع یافت/ 5 کشته 200 مبتلا طی یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه مانیلا تایمز ، تاکنون دست کم 5 نفر از این بیماری جان باختند و 200 تن به آن مبتلا شده اند.

بر اساس این گزارش ، این بیماری قادر به ایجاد تب شدید ، خونریزی داخلی و از کار افتادن برخی از اعضای بدن فرد مبتلا به آن است .

"جیم برناداس" رییس اداره بهداشت منطقه "کوتاباتو" در جنوب فیلیپین هشدار داد آمار افراد مبتلا به این بیماری در روزهای آینده افزایش می یابد.

"روفوس رودریگوئز" یکی از اعضای مجلس فیلیپین نیز از ساکنان مناطق سیل زده خواست تا با دولت در جهت واکسیناسیون علیه این بیماری کشنده همکاری کنند.

بیش از یک هزار و 200 تن در اثر طوفان و سیل اخیر "واشی" در مرکز و جنوب فیلیپین جان باختند.

