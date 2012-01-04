پرویز رادی به دلیل کمبود امکانات بیمارستانی به خانه رفت

معصومه غضنفری مقدم، همسر پرویز رادی دهنوی نویسنده و نمایشنامه‌نویس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای تغییر بیمارستان همسرم در نوبت هستیم و قرار است روز پنجشنبه او را به بیمارستان جدیدی منتقل کنیم. به دلیل نداشتن امکانات کافی بیمارستان ایرانشهر تصمیم گرفتیم او را به بیمارستان دیگری منتقل کنیم.

وی افزود: کمیسیون پزشکی که قرار بود ساعت 11 روز شنبه 11 دی برگزار شود، به دیروز یکشنبه 12 دی موکول شد. ولی شورای پزشکی در نهایت تشکیل نشد. فقط دکتر به من گفت که تشخیص می‌دهم او را به منزل ببرید تا یک دوره دارویی را بگذراند. بعد او را به بیمارستان دیگری ببرید تا عملش کنند. نمی‌دانم دلیل این موضوع چه بود، ولی پزشک رادی او را عمل نکرد و دکتر دیگری عمل اولیه او را به عهده گرفت.

همسر این نویسنده درباره حال عمومی وی گفت: در حال حاضر فقط درد دارد و ناچار است دارو مصرف کند. وقتی دارو را بخورد، درد قطع می‌شود. البته به شرطی که داروها سر ساعت مصرف شوند. در حال حاضر منتظر نوبت بیمارستان هستیم تا برای انجام عمل‌های بعدی، او را در بیمارستان بستری کنیم.