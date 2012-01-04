به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها در حالی به میزبانی زنجان آغاز می‌شود که دانشگاه آزاد به عنوان قهرمان نیم فصل اول مسابقات در تنها بازی خود مقابل جوانه محمد باقری معتمد و یوسف کرمی را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار ندارد.

روز جمعه همچنین شهرداری بندرعباس، تیم شگفتی ساز دور رفت که تا مکان دوم جدول خود را بالا کشیده ابتدا با قوامین و سپس با جوانه پیکار خواهد کرد و گاز فجرجم نیز در تک بازی خود با میزبان این هفته یعنی راه و ترابری زنجان پیکار می‌کند.

- برنامه کامل دیدارهای آغازین از دور برگشت مسابقات تکواندوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 16/10/90

هفته اول:

* جوانه - دانشگاه آزاد

* قوامین ناجا - شهرداری بندرعباس

* مناطق نفت خیز جنوب - راه و ترابری زنجان

* شرکت ملی حفاری ایران - مس کرمان

هفته دوم:

* قوامین ناجا - مس کرمان

* گاز فجرجم - راه و ترابری زنجان

* شرکت ملی حفاری ایران - مناطق نفت خیز جنوب

* شهرداری بندرعباس - جوانه