"کاسه رود" نگینی در کویر ابرکوه/ آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالهای گذشته در ابرکوه و البته همه شهرهای استان یزد از خشکسالی به عنوان اصلی ترین و بحرانی ترین واقعه در استان یزد یاد می شود.

یکی از عمده ترین مناطقی که ظرف چند سال گذشته به واسطه تداوم خشکسالی مورد تهاجم این پدیده قرار گرفته است، منطقه شرق ابرکوه و شش روستای تابعه آن است.

اما اینکه برای غلبه بر این بحران از ابزارهای موجود استفاده بهینه ای شده است یا خیر، سئوالی است که به دنبال معرفی کاسه رود، به آن پاسخ داده خواهد شد.

کاهش شدید بارندگی در شهرستان ابرکوه، استفاده صحیح و بهینه از منابع آبی موجود را ناگزیر می کند.

مردم در مناطق مختلف استان یزد به ویژه ابرکوه در حالی در بحران خشکسالی به سر می برند و کشاورزان در حالی هیزم شکنان باغات خود به دلیل کمبود آب شده اند که یک منبع آبی کم نظیر در دل کویر و در همجواری شرق ابرکوه وجود دارد اما هیچ استفاده ای از آن نمی شود.

کاسه رود معجزه ای در کویر

در فاصله 20 کیلومتری و در عمق 9 کیلومتری جاده ابرکوه - یزد، رودخانه ای وجود دارد که به نام کاسه رود در منابع تاریخی از آن یاد می شود.

زیبایی و شکوه این رودخانه در دل کویر که برگرفته از سیلاب ها و روان آب های جاری از سیل در کویر است، منظره با شکوهی را پدید آورده است.

این رودخانه این ظرفیت را دارد تا به منبع اطمینان بخش آب مورد نیاز مردم ابرکوه تبدیل شود اما با وجود تلاش های انجام شده هنوز طرح انتقال آب از این رودخانه به اتمام نرسیده و تنها کویر خشک، جرعه جرعه آب گوارای این رودخانه را می بلعد و مردم هنوز از وجود این موهبت الهی بی بهره اند.

طرح کنترل سیل کاسه رود

با هدف پیشگیری از خطرات و تخریب جاده مواصلاتی و کنترل روان آب ها و سیلاب ها، طرح کنترل سیل کاسه رود در سالیان گذشته آغاز شده است که با احداث آن چهار میلیون متر مکعب از روان آب ها کنترل می شود.

یکی دیگر از اهداف مهم این طرح نیز انتقال آب به منطقه شرق ابرکوه و واحدهای صنعتی عنوان شده بود.

کاسه رود حلال مشکلات مردم، صنایع و کشاورزان

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ابرکوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات احداث این بند با حجم عملیاتی بالغ بر 30 هزار متر مکعب از سال 88 آغاز شده و هم اکنون 95 درصد پیشرفت دارد.

محمد مهدی صادقی در مورد خصوصیات این رودخانه افزود: رودخانه کاسه رود همه ساله و در چند ماه دارای آب است که این آب می تواند منبع تأمین آب به خصوص برای مردم شرق ابرکوه باشد.

وی یادآور شد: این طرح با ارتفاع پنج متر و عرض 140 متر سرریز، قادر به کنترل نزدیک به چهار میلیون متر مکعب از روان آب های سطحی منطقه است و در صورت تأمین اعتبار و فعالیت بیشتر برای انتقال آب، حلال بسیاری از مشکلات مردم و صنایع موجود در شرق ابرکوه است.

صادقی عنوان کرد: این منبع آبی که مردم سالهاست برای انتقال آن روزشماری می کنند، منبعی مناسب و بدون رقیب برای مصرف شرب، کشاورزی و صنعت ابرکوه به حساب می آید.

وی افزود: در سال جاری و در بازدیدی که بعد از بارندگی اول آذرماه از کاسه رود به عمل آمد، شاهد کنترل بالغ بر یک میلیون متر مکعب آب در این منطقه بودیم.

اختصاص 11 میلیارد ریال بودجه برای انتقال آب از کاسه رود

مسئول آب و خاک جهاد کشاورزی نیز که کار انتقال آب کاسه رود را دنبال می کند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال 87 طرح انتقال آب از این منطقه شروع شده و تاکنون بیش از 11 میلیارد ریال بودجه برای این طرح مصوب شده است و بیش از 9 میلیارد ریال از این بودجه، تخصیص اجرایی پیدا کرده است.

احمد زرنگار در مورد مجموعه عملیاتی که برای انتقال آب لازم است، افزود: انتقال آب شامل چند پروژه از جمله مطالعه مسیر انتقال، خرید لوله و لوله گذاری، ایجاد دو باب استخر و پمپاژ آب از بند است.

وی در مورد اقدامات انجام شده با این اعتبار بیان داشت: مسیر انتقال حدود 13 کیلومتر است و تاکنون 9 هزار و 136 متر لوله خریداری و هفت کیلومتر نیز لوله گذاری شده است.

هنوز تا انتقال آب راهی طولانی در پیش است

با وجو این اظهارات هنوز راهی طولانی برای انتقال آب در پیش است و خرید لوله های باقیمانده، لوله گذاری، ساخت استخر و خرید و نصب دستگاه پمپاژ خود ماه ها و شاید سالها به زمان نیاز داشته باشد.

اگر چه به گفته مسئولان، اعتبار دیگری نیز در سال 90 از محل اعتبارات استانی به این طرح اختصاص یافته است اما به نظر می رسد که این مبلغ شاید بتواند تنها هزینه خرید لوله باقیمانده را تامین کند.

کاسه رود موقعیت گردشگری ممتاز در دل کویر

علاوه بر مواردی که به آن اشاره شد، موقعیت دیگری نیز به رودخانه کاسه رود جایگاهی ویژه می بخشد و آن توانایی استفاده گردشگری از این محل است.

با وجود زیبایی منحصر به فرد کاسه رود در دل کویر، گردشگری حلقه گمشده این نگین درخشان کویر است.

با استفاده از موقعیت کاسه رود و فراهم آوردن زمینه های لازم می توان ایرانگردان و جهانگردان بسیاری را که از جاده مواصلاتی و پرتردد یزد - ابرکوه عبور می کنند، به واسطه فاصله کم این جاده از کاسه رود جذب این مکان زیبا کرد.

نظیر کاسه رودها در ابرکوه و سایر شهرهای استان یزد کم نیستند اما لازم است با نگاهی دیگر به این موهبت های الهی نگریسته شود تا علاوه بر رفع نیازهای طبیعی مردم، این ظرفیتها به همگان معرفی شود.

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گزارش و عکس: رحیم میرعظیم