كميته انضباطي باشگاه استقلال اهواز در مورد باسم عباس تصميم گيري مي كند

به گزارش خبرنگار " مهر" باسم عباس كه در ابتداي رقابتهاي فصل جاري ليگ برتر به تيم فوتبال استقلال اهواز پيوست پس از حضوري چند هفته اي در تمرينات اين تيم راهي عراق شد و بدون اجازه از مسئولان استقلال اهواز از شركت در ادامه تمرينات اين تيم سرباززد. به همين خاطر اهوازيها از طريق فدراسيون بين المللي فوتبال فيفا پيگيراين موضوع شدند كه در نهايت منجر به حضور باسم عباس در اهواز شد.

اما در حالي كه اين بازيكن عراقي در اهواز بسر مي برد ، لوكا بوناچيچ اجازه تمرين به وي را نمي دهد و او را در اختيار كميته انضباطي باشگاه قرار داده است.

قرار است كميته انضباطي باشگاه استقلال اهواز طي روزهاي آينده تكليف اين بازيكن را مشخص كند.