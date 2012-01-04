دهه فجر نقطه عطف و عزت ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر، دهه فجر سال 90 را بسیار ویژه اعلام کرد و افزود: دهه فجر آغاز وحدت است و امتداد این دهه انتخابات 12 اسفند است که در این راستا سازمان با یک برنامه ریزی مشخص و هماهنگ اقدام به برگزاری برنامه ها خواهد کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی زنجان ادامه داد: برنامه ها در چهار سطح استانی، شهرستانی، بخشی و روستایی برگزار می شود و در مجموع 72 برنامه در دهه فجر برگزار می شود که اجرای این برنامه نسل جوان را با وفاداری ها و ایثار شهدای انقلاب آشنا می کند.
حسینی افزود: در راستای اجرای برنامه های دهه فجر 21 کمیته فعال است و دستگاههای مشخص در اجرای برنامه ها باید نهایت تلاش لازم را در دستور کار قرار دهند.
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