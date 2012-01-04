دهه فجر نقطه عطف و عزت ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر، دهه فجر سال 90 را بسیار ویژه اعلام کرد و افزود: دهه فجر آغاز وحدت است و امتداد این دهه انتخابات 12 اسفند است که در این راستا سازمان با یک برنامه ریزی مشخص و هماهنگ اقدام به برگزاری برنامه ها خواهد کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی زنجان ادامه داد: برنامه ها در چهار سطح استانی، شهرستانی، بخشی و روستایی برگزار می شود و در مجموع 72 برنامه در دهه فجر برگزار می شود که اجرای این برنامه نسل جوان را با وفاداری ها و ایثار شهدای انقلاب آشنا می کند.

حسینی افزود: در راستای اجرای برنامه های دهه فجر 21 کمیته فعال است و دستگاههای مشخص در اجرای برنامه ها باید نهایت تلاش لازم را در دستور کار قرار دهند.

وی آئین نامه تشکیل ستادهای دهه فجر را به منظور هماهنگی، ایجاد وحدت رویه، یکپارچه سازی امور اجرایی و انسجام سازمانی در ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی یاد کرد.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی زنجان راهبردهای دهه فجر را ترویج و تعمیق آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی، حفظ و اعتلای هویت اسلامی و ایرانی در عرصه های داخلی و بین المللی، افزایش امید نشاط و پویایی و تجدید قوای نیروهای انقلاب و گسترش مشارکت عمومی و تقویت همبستگی و وحدت وفاق ملی عنوان کرد.