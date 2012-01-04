احمد پوری شاعر و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترجمه گزیده اشعار ناظم حکمت که با توجه به حجمش می‌تواند طرفداران حکمت را در ایران راضی کند، رو به پایان است و می‌توانم بگویم که در حال حاضر در اواخر این کار هستم. امیدوارم با سرعتی که ترجمه این کار پیش می‌رود، ترجمه را تا یک ماه دیگر به پایان برسانم.

وی افزود: در حال حاضر در کنار ترجمه، مشغول نوشتن مقدمه‌ای هم بر این کتاب هستم که هنوز آن را کامل نکرده‌ام.

این مترجم درباره آثار دیگرش گفت: ترجمه کتاب خاطرات پزشکی بولگاکف هم که «یادداشت‌های یک پزشک روستا» نام دارد، به اتمام رسیده و در پی انتخاب یک ناشر برای چاپ آن هستم.

پوری درباره برگزاری کلاس‌های ادبی‌اش گفت: برگزاری کلاس‌های «شعر جهان» و «کارگاه ترجمه» در خانه شاعران به عهده من بود که در حال حاضر به دلیل پایان ترم تمام شده‌اند و منتظر برپایی ترم جدید این کلاس‌ها هستم. کلاس‌های ترجمه‌ام هم هنوز در حال برپایی هستند.